Patronul FCSB, Gigi Becali, a declarat recunoscut că a „pompat” jumătate de milion de euro în campania PSD a Gabrielei Firea.

„Fina mea candidează. Ea nu are bani. Candidații de la europarlamentare trebuie să dea niște bani împrumut, pe care-i iau înapoi. Și ea nu are de unde. Așa fac partidele. Și a venit la mine să o ajut, și eu i-am dat că este fină. Eu n-am nevoie de DNA, o fac publică (donația - n.r.), am dat la PSD 500.000 euro. Bani pe care mi-i dă înapoi, după ce primesc ei de la stat. Că statul le dă o sumă de bani în funcție de procentaj. Nu știu cât ia”, a spus Gigi Becali într-un videoclip postat pe canalul de Youtube zonenewstv, potrivit prosport.ro.

Contactată joi de HotNews.ro pentru a spune dacă împrumutul este către organizația de București a PSD, Gabriela Firea a răspuns. „Nu m-a împrumutat pe mine, a împrumutat partidul, PSD național, prin notar public, în condițiile legii. Puteti sa luati legatura cu doamna Elena Vlad - director economic PSD. Banii sunt pentru campania generală, împrumutul era pentru europarlamentare, nu pentru locale. La locale oricum sumele sunt mult mai mici, decât la europarlamentare”.

Tot joi, liderul partidului extremist AUR, George Simion, a fost filmat ieșind de la discuții din curtea palatului lui Gigi Becali. Și Simion i-a cerut lui Becali 500.000 de euro pentru campania lui Mihail Neamțu, candidat la europarlamentare.

„Să vedem dacă o să îi dau o mână de ajutor lui Neamțu, că el candidează la europarlamentare, dar nu mai este timp acum, când începe campania? Campania a început, și atunci nu se poate. Dacă venea mai devreme, îl împrumutam, partidul, cu 500.000, cum am împrumutat și PSD-ul. Acum împrumutam AUR-ul. Să vedem o formulă, să îl împrumut pe el, dacă e legal să îl împrumut pe Mihail Neamțu și el să își finanțeze campania”, a spus Gigi Becali.