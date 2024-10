Gigi Becali, candidat din partea AUR pentru un post de deputat, a povestit la Realitatea TV cum Viorel Hrebenciuc l-a abordat și i-a spus că liderul extremist George Simion trebuie să ajungă în turul II al alegerilor prezidențiale.

"Eu am vorbit si cu Hrebenciuc și mi-a zis: <Măi, nea Gigi, haide să îl băgăm pe Simion în turul doi> Am zis bine, hai să îl băgăm. A zis acum vreo lună jumate".

Becali a mai precizat: "Dar după aia, în turul doi, să nu vă apucați să îl atacați pe Simion. Să îi lăsăm să se bată, să vedem cine e mai puternic. A zis, o să îl bată măr, pentru că Ciolacu nu e politician, e și el un băiat pe acolo".

Acesta a mai spus că "Hrebenciuc este prietenul meu" și "a rămas singurul prieten adevărat din toți, e un mare caracter".

Prezent marți seară la România TV, liderul PNL, Nicolae Ciucă, a spus că "au fost nenumărate poziționări ale lui George Simion în ceea ce a însemnat linia de retorică a Rusiei și nu e deloc lipsit de relevanță că, dacă Marcel Ciolacu își dorește să intre în turul doi cu un promotor al retoricii Rusiei, cel care intră în turul doi asigură o revigorare a electoratului, astfel încât putem să discutăm de un AUR consistent în Parlament”, a spus Niclae Ciucă.

Liderul PSD Iași, Alexandru Muraru, acuza luni că "PSD a lansat în organizațiile sale, oficial, <planul Hrebenciuc>, adică mutarea a 10-20 de voturi/secție de votare pentru Simion, pentru a repeta scenariul din anul 2000".



"Există informații credibile că PSD va gira voturi către Simion la alegerile prezidențiale din acest an, după modelul din anul 2000, când candidatul PRM a fost împins în turul al doilea pentru a facilita victoria lui Iliescu. Sunt aproape 19.000 mii de secții de votare în România iar 20 de voturi pe secție de votare pentru candidatul AUR, girate numai de PSD, însumează 380 de mii de voturi. De ce cred în acest scenariu? Pentru că singura variantă în care Marcel Ciolacu ar ieși președinte în turul al doilea este doar în cazul unei confruntări cu George Simion. Toate sondajele arată acest lucru. Un rol foarte important în noul "plan Hrebenciuc" îl are Victor Ponta, care este în continuare unul din canalele principale de comunicare PSD - AUR și văzut în multiple instanțe la masă cu Simion", a spus Muraru într-o postare pe Facebook.



Muraru a mai adăugat că el crede în acest scenariu "pentru că este un comportament pe care PSD l-a patentat și l-a aplicat cu regularitate cu alte partide politice".

"La Iași, spre exemplu, la alegerile din 9 iunie, UDMR a obținut aproape 2000 de voturi, în condițiile în care pe raza județului nostru conviețuiesc 98 de maghiari. La Vaslui, unde locuiesc 28 de etnici maghiari, UDMR a obținut aproape 1500 de voturi. Acesta a fost un blat clar între PSD și UDMR, pentru ca cei din urmă să prindă pragul electoral, ei fiind mereu un prieten de nădejde al social-democraților, la nevoie", a conchis acesta.

Ciucă a explicat că "Muraru a vorbit de 10-20 de voturi, eu cred că e vorba de mai mult de atât. Este vorba de o acțiune împotriva democrației și a moralității".

Purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian Romașcanu, a reacționat și el marți seară, tot pe Facebook, afirmând că "cicerea zilei, comentată pe toate mediile, este că dă PSD 20 voturi per secție către Simion", dar este total fals.



"Totuși, se desprind două concluzii: PSD are suficiente voturi cat pentru doi candidați în turul doi, PNL nu are 20 de voturi per secție pentru Dl. Ciucă. Pentru că ne plictiseam, avem acum știrea că Becali a fost îndemnat de Hrebenciuc să-l bage pe Simion în turul doi... Se naște o dilemă logică elementară: Simion e candidatul AUR deci al lui Becali, la ce bun să-l roage cineva să facă ce are în fișa postului, adică susținerea candidatului propriu? Dacă asta e campania PNL, aici este motivul pentru care crește Simion. Ce să zic, felicitări...", a scris Romașcanu.

Prezent la o emisiune la DigiFM, președintele PSD, Marcel Ciolacu, a spus miercuri dimineață că și-ar dori foarte mult ca în turul doi să intre cu Nicolae Ciucă.

"Am fost tot timpul întrebat cu cine îmi doresc, m-am abținut, am zis că decizia aparține românilor, lucru foarte adevărat. Cum s-a aflat acest plan secret? În primul rând e secret, dar îl știe toată lumea. Cum pot eu să cer cuiva să voteze cu altcineva când el vrea să mă voteze pe mine? Eu tâmpenie mai mare nu am auzit", a explicat acesta.