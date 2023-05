Liderii Coaliției de guvernare, Nicolae Ciucă, Marcel Ciolacu și Kelemen Hunor au anunțat vineri dimineață, de la Guvern, amânarea rotativei guvernamentale, pe fondul grevei generale din educație și a negocierilor fără succes dintre tabere.

"Guvernul pe care îl conduc este unul care are o susținere politică consolidată. (...) Am căzut cu toții de acord că singura șansă este o Coaliție politică stabilă, ceea ce am și realizat. Putem să afirmăm că prin această stabilitate politică am putut să gestionăm și criza energetică, și consecinele războiului, și efectele inflației. (...) Astăzi ar fi trebuit să îmi depun mandatul, în condiții în care situația se menținea la un echilibru. Ținând cont de faptul că, așa cum până acum am găsit soluții, nu am dat înapoi de la responsabilități, după discuțiile pe care le-am avut la nivelul Coaliției și ieri seară, și azi dimineață, am decis să continuăm dialogul cu sindicatele din învățământ pentru a găsi soluții pentru problemele îndreptățite ale cadrelor didactice", a declarat Nicolae Ciucă.

Astfel, Ciucă a anunțat că a convenit cu liderii PSD și UDMR ca, "până la soluționarea acestor probleme să nu îmi depun mandatul și să îmi asum responsabilitatea funcției de premier și sper să fie create condițiile ca, într-o perioadă cât mai scurtă de timp, să punem la cale planul de rocadă al Coaliției".

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a adăugat că "e decizia corectă să nu intrăm în discuții politice până nu rezolvăm criza profesorilor".

"Această guvernare nu este doar despre stabilitate, ci și despre asumare. Eu a spus încă de săptămâna trecută că înainte discuțiilor politice trebuie să ne asumăm rezolvarea problemelor majore din societate, mai ales că o grevă generală presupune și o încărcătură emoțională deosebită. Învățământul reprezintă unul dintre stălpii societății. Consider că decizie luată de noi trei este o decizie corectă", a mai explicat Ciolacu.

La rândul său, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a transmis că există emoție în societate și și-au asumat să le rezolve, dar în această Coaliție au fost "multe incendii". "Cu o mână am stins, cu cealaltă am construit", a spus acesta.

Anunțul vine după ce joi, președintele Klaus Iohannis a declarat că nu crede că schimbarea de premieri poate avea loc în condițiile în care Guvernul negociază cu sindicaliștii din educație.