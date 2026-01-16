Președintele social-democrat Sorin Grindeanu spune că a cerut socoteală miniștrilor, în ședința Coaliției de guvernare, cu privire la acordurile la care guvernul se angajează în numele României.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că a cerut explicații cu privire la acordurile Mercosur și SAFE, precum și despre discuțiile de la Washington privind exploatarea metalelor critice.

"Am cerut în coaliție și toată lumea a fost de acord, să se vină cu un raport, sau cu o prezentare, că nu vreau să spun că cer raportul miniștilor, că nu sunt prim-ministru, pe anumite decizii de politică externă. Am avut în ultimele luni câteva decizii la care coaliția nu a fost parte, pornind de la Mercosur, continuând cu SAFE. Am văzut în presă zilele trecute cum doamna ministru (Oana Țoiu), foarte bine că a fost la Washington și a vorbit la un summit despre pământuri rare, resurse și așa mai departe. Înțeleg că zilele viitoare va mai fi un summit la Washington, pe energie. Foarte bine! Doar că astea sunt lucruri care angajează România pe foarte mulți ani de acum înainte și ar fi bine ca românii să știe la ce se înhamă", a declarat Grindeanu la România TV.

El s-a referit și la programul SAFE, deși proiectele în valoare de 16 miliarde euro au fost prezentate pe larg într-o conferință de presă de ministrul Apărării, Radu Miruță, și de secretarul de stat Raed Arafat.

Grindeanu a susținut că toată lumea din coaliție a fost de acord, inclusiv USR și premierul Ilie Bolojan, ca într-o săptămână - două să se facă această prezentare "a liniilor directoare".

"Politica externă nu e făcută de o cabală, așa, de un grup restrâns", a susținut el.