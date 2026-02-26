Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi că, atunci când ai o coaliție de patru partide și un grup al minorităților răspunzi în fața tuturor și ei nu l-au simțit pe Bolojan ca fiind premierul unei coaliții.

”Cei care mă cunosc pe mine și cei care cunosc echipa mea știu că reacționăm extrem de bine la ultimatumuri de acest tip. Cred că e necesar să fac anumite clarificări din perspectiva interviului pe care l-am dat ieri și care probabil că a generat aceste reacții din partea PNL și nu doar din partea PNL. Din punctul nostru de vedere, România nu poate fi guvernată doar prin aroganță și prin a da impresia că un premier al unei coaliții aparține unui singur partid sau răspunde doar în fața unui singur partid”, a spus Sorin Grindeanu, la Constanța, potrivit News.ro

”Când ai o coaliție de patru partide plus un grup al minorităților răspunzi în fața tuturor. Domnul Bolojan nu este premierul doar al USR-ului. Nu, Bolojan e și premierul PSD-ului și al UDMR-ului, chiar și al PNL-ului. E premierul coaliției acesteia și de aceea fac aceste precizări, pentru a spune că în aceste luni noi nu l-am simțit ca fiind premierul unei coaliții. A fost premierul mai degrabă al unei formațiuni din această coaliție și aia nu e PNL-ul, e USR-ul”, a subliniat Grindeanu.

Liderul PSD a mai spus că ”stabilitatea pe care mulți o invocă în această perioadă există fiindcă Partidul Social Democrat a înțeles în vara anului trecut să intre în această coaliție și a ales responsabilitatea în fața sau în opoziție cu o decizie care ar fi fost partea mai simplă, aceea de a intra în opoziție, de a face lucrurile din această perspectivă mai simple”.

”Noi am ales această opțiune și am ales stabilitatea într-un moment complicat. N-a fost un moment simplu în primăvara-vara anului trecut și pentru a proteja economia, și pentru a proteja investițiile și până la unul pentru siguranța socială a românilor. Dar să știți că stabilitatea nu înseamnă supunere. Dacă se așteaptă cineva din partea noastră să avem această atitudine, se înșeală”, a completat Grindeanu.

Președintele PSD a continuat: ”Suntem la guvernare atâta timp cât avem un cuvânt real de spus. Ceea ce am spus ieri, am spus un lucru simplu, care este contestat azi sau care, să spunem, a provocat aceste reacții, că noi, în PSD, la 8 luni de la guvernare, vrem să facem o consultare internă dacă mai continuăm sau nu în această coaliție și dacă vom alege să continuăm, în ce formă continuăm. Mai continuăm în aceeași formă cu 4 partide plus grupul minorităților naționale sau, într-o formă mai redusă, sau alte variante?”.

De la Bruxelles, unde s-a dus să discute despre PNRR, Ilie Bolojan a transmis că de joi dimineață nu a avut telefonul la el pentru că, fiind continuu în întâlniri, "nu poți să stai să te uiți ce se postează sau ce se declară de către unul sau altul dintre actorii politici în plan intern".

"Deci nu am apucat să verific declarațiile sau ce s-a întâmplat în țară - vorbesc de componenta asta, pentru că alte lucruri importante, să spunem, nu au fost în aceste ore, altfel m-ar fi informat colegii mei. Deci nu pot să fac comentarii legate de aceste aspecte. Sigur, partidele politice și liderii politici au dreptul să-și facă consultările interne așa cum consideră de cuviință, au dreptul să facă declarații, asta este opțiunea lor. Responsabilitatea mea și obligația ca premier este ca, atât timp când sunt pe acest post, să fac ceea ce trebuie pentru România și asta am încercat și în aceste zile - să respect cetățenii noștri; respectându-i pe cetățeni înseamnă să respecți planul pe baza căruia s-a format acest guvern, adică programul de guvernare, să respecți partenerii și să urmărești ca programul care a fost anunțat să fie pus în practică. Ceea ce am făcut în aceste luni nu a fost decât să respect programul de guvernare și să-l pună în practică. Asta este ceea ce pot să vă spun legat de aceste declarații", a explicat premierul.