Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, nu se opune la ideea unui referendum privind vârsta de pensionare la magistrați

"Am văzut știre acum că a fost respinsă pe formă propunerea guvernului pentru legea privind pensiile magistraților", a spus Grindeanu, care a adăugat că sunt lucruri care "trebuie rezolvate rapid, adică trebuie să deblocăm lucrurile".

Ca urmare, luni, la ședința coaliție, el le va propune colegilor din coaliție "să formăm rapid un grup de lucru care să vină cu o formă pentru legea pensiilor speciale la magistrați și pe care să o propună Parlamentului sau să fie reasumată de către Guvern".

"Până la urmă procedural o să decidem în coaliție, astfel încât rapid să închidem acest subiect. Dacă e adevărat ce a apărut pe surse, că a fost respinsă pe formă, adică pe lipsa avizului de la CSM, dar încă nu avem comunicatul oficial, atunci înseamnă că în integralitate această lege este neconstituțională".



Sorin Grindeanu consideră că "e clar că trebuie să existe și dialog" și "este clar că s-a mers cumva pe repede înainte".

"Trebuie să avem dialog sau acest grup de lucru trebuie să aibă dialog atât cu asociațiile de magistrați, cât și cu toți ceilalți actori relevanți din acest domeniu, pentru că trebuie să existe o reglementare ceea ce înseamnă pensiile magistraților. Lucrul în această formă în care suntem acum nu se poate continua", a continuat el.

Întrebat dacă ideea USR și UDMR privind un referendum pe această temă ar fi oportun, Grindeanu a spus că PSD nu este împotriva "acestor abordări".

"Dar revenind, e clar că au fost și anumite observații pe care nu doar ÎCCJ (le-a ridicat - n.r.). Ați văzut că au mai fost observații legate de fondul acestei legi: mărirea perioadei acelea de tranziție, de la 10 la 15 ani, de cuantumul de la 70 la 75, care pot fi rediscutate. Clar că abordarea putea fi una mai de dialog în această perioadă", a mai declarat acesta.

Dacă Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze din funcția de premier după această decizie, Sorin Grindeanu a transmis că nu crede că Ilie Bolojan trebuie să plece.