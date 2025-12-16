Președintele PSD, Sori Grindeanu, a venit marți cu o reacție după scandalul din Justiție iscat de investigația jurnaliștilor de la Recorder.

"Noi ne-am ținut departe de acest subiect", a spus el, întrebat ce crede PSD Sunt voci în despre modificarea legilor Justiției, așa cum susțin voci din Coaliție.

"Eu vă spun că l-am urmărit, evident. Am văzut totuși că sunt anumiți lideri USR cu dosare în justiție, dar care vor schimbarea legilor justiției. Am văzut pe fostul președinte Traian Băsescu, care e autorul moral al celebrelor protocoale și care, iertat să-mi fie, parte din familia domniei sale a beneficiat de prescripții, care vrea, dintr-o dată, schimbări. Eu nu spun că nu sunt necesare. Orice lege poate să fie îmbunătățită. Dar eu cred că în acest domeniu profesioniștii trebuie să vorbească.

Grindeanu a mai adăugat că, din punctul lui de vedere, în acest moment "sunt anumite forțe politice care încearcă să politizeze acest demers" și "PSD-ul nu e parte la așa ceva".

