Prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, a venit marți cu o explicație despre eșecul social-democraților de avea un candidat în turul final al prezidențialelor, lucru care nu s-a întâmplat niciodată în ultimii 35 de ani.

Potrivit lui Grindeanu, PSD mobilizează acum primarii, șefii de organizații județene și electoratul pentru alegerile parlamentare de duminică.

Întrebat dacă pentru PSD mai sunt o miză alegerile prezidențiale, Grindeanu a spus că ei trebuie să câștige parlamentarele și să fie principala forță politică.

Despre unde s-a greșit de s-a ajuns la un rezultat dezastruos pentru PSD, acesta a replicat: "Noi am crezut că alegerile prezidențiale sunt despre (...), am crezut că oamenii votează stabilitate. Dacă văd că faci autostrăzi, spitale, autostrăzi te votează și îți dau încredere și votul. Se pare că această strategie nu e tot timpul corectă. Am lipsit pe anumite canale de media. Văd la voi pe televizoare ce nebunie. Eu nu sunt neapărat activ pe tiktok-uri, facebook-uri și se dovedește că a fost greșită această abordare a noastră, să vorbim despre lucrurile pe care le-am făcut și le facem, versus ce s-a întâmplat și se întâmplă și acum pe social media".

"Se pare că adaptarea sau strategia nu a fost una corectă pentru prezidențiale", mai crede Grindeanu.

Întrebat dacă de acum încolo componenta de social media va fi folosită și de PSD, răspunsul a fost că "se încearcă să se pună pe picioare", dar tot crede că "noi trebuie să facem lucruri".