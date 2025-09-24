Șeful interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că nu este de acord cu vocile, în special din partidul său, care spun că Ilie Bolojan trebuie să își dea demisia de la conducerea Guvernului.

"Nu sunt de acord cu ideea că Ilie Bolojan trebuie să plece. Eu am spus că această Coaliție e o Coaliție care trebuie să dureze până la alegerile din 2028, că în 2027 trebuie să existe, conform protocolului, acel switch la nivelul prim-ministrului, că avem un prim-ministru Ilie Bolojan. (...) Asta nu înseamnă că ideile noastre pe administrație, pe pachetul de relansare economică, apropo, până la sfârșitul săptămânii, avem pus în formă de lege, de pachet care să poată fi asumat, tot ceea ce s-a prezentat ca și măsuri de către PSD, de mine și de toți ceilalți miniștri în ultimele săptămâni și vom înainta acest pachet către Coaliție, i-am anunțat ieri", a spus Grindeanu, întrebat dacă este de acord cu vocile din PSD care vorbesc despre demisia premierului.

Șeful interimar al PSD a transmis și cu ce nu sunt de acord social-democrații: "Cu prezentarea non-stop a unei situații apocaliptice. Dacă nu se întâmplă ceva, vine sfârșitul lumii. Dacă nu facem un lucru, picăm în junk. Să știți că de fiecare dată poate să existe, dacă ai dialog într-o Coaliție, mai ales formată din 4 partide, poate să se degaje soluții mai bune decât cele la care te-ai gândit tu".

