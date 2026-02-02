Președintele PSD, Sorin Grindeanu, le-a vorbit duminică seară colegilor din partid, adunați la Vila Lac, despre "setea de sânge" a partenerilor din guvernare.

Așa cum reiese din stenogramele ședinței apărute în presă, Sorin Grindeanu a acuzat "setea de sânge” a USR-ului și a lui Ilie Bolojan când vine vorba de reducerea cheltuielilor la stat.

Luni, în prima zi a noii sesiuni parlamentare, Sorin Grindeanu a extins "lista" celor pe care îi crede bolnavi de sete de sânge.

"În general, nu e o chestiune personalizată. Nu neapărat la parteneri m-am referit, vă spun sincer, ci și la o anumită dorință, am văzut-o și la unii, adevărat, foarte, foarte puțini, analiști politici sau economici, chiar și jurnaliști care să susțină această <<apocalipsă a tăierilor>>, a datului afară, a reducerilor. E o treabă pe care cred că trebuie să o gândim mult mai așezat. Asta nu înseamnă că statul nu trebuie să își reducă cheltuielile acolo unde poate, și suntem parteneri în aceste demersuri, să comaseze instituții care nu își găsesc rostul, doar că eu cred că s-a apăsat mai mult decât e cazul în aceste luni", a spus el.

Sorin Grindeanu a mai precizat că, atunci când guvernezi, trebuie să te ghideze dorința de a face bine românilor, nu de a le face rău.

Întrebat dacă l-ar putea compara pe Ilie Bolojan cu un om însetat de sânge, Grindeanu a început să rădă și a refuzat să răspundă.