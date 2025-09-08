Șeful interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a vorbit din nou luni despre probleme în Coaliție și a dat de înțeles că partidul său este revoltat că nu este ascultat.

"Acum, în această perioadă de trei luni, PSD-ul în niciun caz nu poate fi acuzat că nu a oferit dialog. Am fost tot timpul cei care am mers, am discutat, n-am dat ultimatumuri, am mers și am încercat să găsim soluții comune în cadrul Coaliției și suntem cei care am fost parte activă la dialog. Noi suntem adepții dialogului, nu unanimității", a spus Grindeanu, întrebat despre discursul de duminică din Parlament, unde la dezbaterea moțiunilor de cenzură a vorbit despre faptul că nu ar trebui să se mai guverneze cu toporul, buldozerul, să se taie, să se concedieze și nici PSD-ul nu mai funcționează cu pistolul la tâmplă.

Acesta a precizat că le dă dreptate celor care spun că ar fi bine să fie un fel de dialog în cadrul Coaliției, nu impuneri de soluții și nu unanimități, pentru că "noi suntem un partid cu specific social-democrat, într-o Coaliție de dreapta, și înțelegem să ne ținem de principiile care ne definesc. Și lucrul ăsta nu îl facem astăzi, nu l-am făcut doar ieri și îl facem de când facem politică. E identitatea noastră pe care înțelegem din toate punctele de vedere și cu toate mijloacele și pârghile să o susținem. Toate aceste acțiuni sunt, dacă vreți, sunt parte a ceea ce un partid social-democrat trebuie să facă. Eu nu vreau să duc discuția personalizată. Eu vreau să spun că PSD-ul, dincolo de cine e premier astăzi, cine e președinte la PSD, cine e ministru la Finanțe și așa mai departe... PSD-ul nu funcționează în acest mod. Dacă cineva încearcă să ne impună anumite soluții, aceste lucruri, dacă nu sunt parte a unui dialog în care inclusiv soluțiile PSD să fie parte, atunci înseamnă că acela nu e un dialog și noi trebuie să ne extragem din acest lucru".

Legat de propunerile privind CASS-ul pentru anumite categorii, pe care premierul Ilie Bolojan nu a vrut să le excepteze de la plata lui, Sorin Grindeanu a declarat că pentru el, acel moment "a fost unul dintre momentele grele".

"Le-am și spus colegilor mei, în sensul de a mai rămâne sau nu în partea acestei Coaliții, fiindcă nu văd rostul pentru care aceste amendamente nu au fost acceptate", a explicat el.

În privința alegerilor de la Primăria Capitalei și că cei de la USR cer premierului să emită Hotărârea de Guvern, să respecte legea și să avem alegeri în această toamnă și dacă PSD își păstrează condiție pe care a pus-o că, dacă PNL și USR vor avea candidat comun, se retrage din Coaliția de guvernare, Grindeanu a replicat: "Nu, eu am spus următorul lucru. Dacă acest lucru va merge pe această cale, PNL și USR merg pe o zonă de candidatură comună, e evident că PSD-ul se dorește a fi trimis într-o zonă de izolare, ceea ce ne arată, de fapt, o anumită politică pe care am vrea să o evităm.

Sorin Grindeanu a explicat și că a văzut declarația președintelui Nicușor Dan, care a fost de acord că lucrurile trebuie "să fie așezate și discutate", dar "asta nu înseamnă că nu poate fiecare partid să aibă candidatul său".

Întrebat dacă e mai importantă izolarea PSD decât organizarea la termen a unor alegeri, șeful interimar al partidului a declarat că sunt importante "lucrurile pentru bucureșteni, nu ce vrea Cătălin Drulă și ce vrea USR. (...) Contează ca bucureștenii să aibă un proiect pentru București de această dată bine așezat, contează să se întâmple lucruri pentru bucureșteni. Eu vă spun că în acest moment, din perspectiva noastră, cel mai important lucru este să există un proiect și un program așezat pentru bucureșteni."