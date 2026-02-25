Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat într-un interviu pentru G4Media că vrea să facă o consultare în partid legată de viitorul Coaliției și, cel mai important, viitorul lui Ilie Bolojan în fruntea Guvernului.

Despre consultare internă în partid în ce privește rămânerea la guvernare și dacă a ajuns la vreo concluzie, Sorin Grindeanu a spus: "La începutul lunii decembrie am avut un Birou Politic Național unde am anunțat declanșarea acestei proceduri și am spus atunci că perioada de evaluare se va finaliza odată cu bugetul, pentru că e foarte important. Sigur, dincolo de diversele evenimente care pot apărea pe agenda publică, – moțiuni simple, scandaluri, Mercosur, plus bugetul, am dat acest termen limită ca această evaluare s-o facem odată cu votarea sau nu a bugetului, cu prezentarea bugetului de către Guvern. Cred că e normal să facem lucrul ăsta".

El a mai precizat că s-a gândit și o să le propună colegilor să facă "o consultare un pic mai extinsă decât ceea ce am făcut în vara anului trecut".

"În vara anului trecut, aproape 5000 de colegi, toate comitetele politice județene, care înseamnă toți primarii, consilieri județeni și așa mai departe, au votat și într-o proporție destul de mare, într-un procent mare, au spus da, mergem în această formă în această coaliție. De data aceasta aș face un pic mai mult de atât. O întrebare DA/NU – având în vedere toate aceste aspecte care țin de buget, de modul în care funcționează coaliția, de pulsul pe care îl simt foarte bine primarii, consilieri noștri locali, dacă e să fie DA, dacă păstrăm această coaliție în această formă, adică împreună PSD, PNL, UDMR, USR sau într-o formă mai restrânsă, fără USR, de exemplu. Și dacă mergem înainte cu prim-ministru Ile Bologan, pentru că protocolul poate să rămână foarte simplu PSD, PNL, UDMR și cu un alt prim-ministru dat de PNL", a explicat șeful PSD.

Astfel, dacă să decide că nu mai rămâne PSD în coaliție, "răspunsul e clar și nu mai contează nuanțele cu USR, cu Bolojan, fără USR și așa mai departe".

"Dar dacă răspunsul e DA și e într-o proporție mare, DA, rămânem în guvernare, atunci în ce formă? Ca până acum, într-o formă de coaliție mai restrânsă, sau cu o altă conducere la nivelul Guvernului? Vreau să facem această consultație", a continuat acesta.