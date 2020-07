Guvernul a adoptat în ședința de miercuri un raport cu măsurile luate pe perioada stării de urgență.

"Putem transmite Parlamentului raportul guvernului pe perioada stării de urgență, 16 martie -15 mai 2020. Este rezultatul tuturor ministerelor care au fost implicate în gestionarea crizei sanitare și economice pe toată perioada stării de urgență. Am putea spune că este un raport extrem de amplu, temeinic și care reflectă munca cabinetului pe care dumneavoastră îl conduceți. Are 233 de pagini. Este focalizat pe 14 domenii și la întocmirea acestui raport, practic, am primit informații privind munca desfășurată de la toate ministerele, pentru că a fost un efort conjugat", a declarat Raluca Turcan la începutul ședinței de Guvern.

Turcan a mai afirmat că "de fiecare dată membrii Cabinetului s-au prezentat la Parlament, au răspuns invitațiilor, au transmis informații transparente și exacte, dar nu am avut parte de același tratament din partea Parlamentului".

După ședința de Guvern, Raluca Turcan a susținut o declarație de presă în care a mulțumit românilor pentru cum s-au comportat în perioada stării de urgență.

Ea a mai spus că România a gestionat epidemia mai bine decât țări cu sisteme sanitare superioare.

Printre măsurile notate de Guvern în raport se numără creșterea numărului de teste, creșterea centrelor de testare sau alocarea de bani în gestionarea domeniului sănătății. De asemenea, Turcan a precizat că Guvernul Orban "a salvat sute de mii de locuri de muncă", iar 1,4 milioane de oameni au primit șomaj tehnic.