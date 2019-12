Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat vineri că a fost aprobată hotărârea de guvern care prevede ca salariul minim pentru anul viitor să fie de 2.230 de lei.

"În ședința de guvern de astăzi am aprobat hotărârea de guvern care prevede ca salariul minim pentru 2020, este vorba de salariul fără studii superioare, acela rămânând în cuantumul aferent anului în curs, să fie de 2.230 de lei, respectiv, aceasta rezultă într-un venit mediu de 1.297, ceea ce înseamnă o creștere de 83 de lei pentru fiecare salariat", a spus Alexandru, la Palatul Victoria, potrivit Agerpres.

Ea a adăugat că hotărârea de guvern aprobă "nu numai un cuantum de salariu, dar și o analiză" pe care a făcut-o împreună cu echipa Cancelariei premierului și cu Comisia Națională de Prognoză.

"Echipele au lucrat la o fundamentare care să arate din punct de vedere obiectiv că această creștere ține cont de rata inflației, dar și de indicele de productivitate. În aceste săptămâni, atât eu, cât și colegii mei am fost implicați în consultări active cu toți partenerii sociali (...). Patronatele și sindicatele ne-au prezentat punctele dânșilor de vedere. Am fost deosebit de interesată ca în procesul de consultare publică să promovez proiectul de hotărâre de guvern pentru ca toate părțile interesate (...) să își poată expune părerea și am ținut cont de aceste păreri, le-am parcurs pe toate și le-am integrat în textul final", a menționat aceasta.