Guvernul a adoptat o Hotărâre privind stabilirea noii scheme naționale de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, în conformitate cu politicile climatice europene pentru perioada 2026–2030.

Actul ține cont de evoluțiile recente la nivelul Uniunii Europene și aliniază legislația românească la cea aferentă celei de-a patra perioade a Schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS).

Noile reglementări prevăd actualizarea valorilor de referință pentru alocarea gratuită de certificate, inclusiv pentru activitățile de aviație și pentru instalațiile nou-intrate, precum și pentru Fondul de Modernizare.

De asemenea, sunt introduse prevederi privind:

extinderea schemei ETS la sectorul maritim;

înființarea unui nou ETS dedicat transportului rutier și clădirilor;

alocarea tranzitorie gratuită pentru modernizarea sectorului energetic;

sprijinirea sectoarelor expuse riscului de relocare.

Veniturile obținute din vânzarea certificatelor prin licitații vor fi folosite, potrivit actului normativ, pentru investiții care contribuie la reducerea emisiilor, inclusiv în domeniile transportului rutier și al clădirilor, consolidând angajamentele României în cadrul obiectivelor climatice europene.