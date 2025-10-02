Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu a anunțat joi că în ședința de guvern a fost aprobat proiectul de lege privind pregătirea populației pentru apărare care introduce conceptul de militar voluntar în termen.

Astfel, tinerii între 18 și 35 de ani vor face un stagiu militar voluntar, și se vor familiariza cu Armata, se vor pregăti cu armamentul Armatei Române și vor rămâne în rezerva operațională a Armatei, aceștia urmând să primească după stagiul de 4 luni de zile 3 salarii medii. Ministrul a mai spus că 350.000 de soldați trec din rezervă în retragere și este nevoie să întinerim rezerva Armatei, conform News.ro.

”Astăzi am aprobat în ședința de guvern cele două proiecte care au reluat parcursul de avizare interministerial odată cu schimbarea guvernului. Sunt niște proiecte de care se vorbește mai bine de doi ani de zile, niște proiecte la care s-a lucrat mult între instituțiile care au responsabilități în area apărării naționale, în sistemul național de siguranță și în sistemul național de apărare”, a anunțat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, după ședința de Guvern.

Ministrul a precizat că ambele proiecte merg către Parlament.

”Sunt aprobate de guvern, merg către Parlament. Vom cere procedurile de urgență pentru Parlament și am încredere că până la finalul acestui an ele vor fi aprobate, vor fi dezbateri în comisii și în plen și vom avea aceste proiecte devenite legi”, a spus el.



Despre proiectul privind pregătirea populației pentru apărare, modificarea legii 446 din 2006, Moșteanu a arătat că este un proiect coinițiat de Ministerul Apărării și de Ministerul de Interne, la care au fost 10 instituții avizatoare și săptămâna trecut au luat și avizul CSAT.

”Proiectul de lege privind pregătirea populației pentru apărare pleacă de la o necesitate reală, și anume rezerva operațională este îmbătrânită, nu se mai face armata obligatorie în România de la 1 ianuarie 2007 și în fiecare an pierdem din această rezervă”, a spus ministrul.

Ionuț Moșteanu a arătat că în acest an vor trece în retragere peste 120.000 de gradați soldați, la anul încă 118.000, în 2027 încă 111.000.

”Vorbim de aproximativ 350.000 de soldați și gradați care trec din rezervă în retragere, depășesc vârsta de 55 de ani din lege și e nevoie să întinerim această rezervă a Armatei Române. Legea instituie o nouă formă de a veni ca militar voluntar în termen, 4 luni de zile. Orice tânăr între 18 și 35 de ani va face un stagiu militar voluntar, și se va familiariza cu Armata, se va pregăti cu armamentul Armatei Române și va rămâne în rezerva operațională a Armatei, pentru perioada care va urma”, a anunțat ministrul Apărării.

Ionuț Moșteanu a precizat că mai apoi, periodic, anual, vor fi diverse pregătiri și diverse verificări, diverse refamiliarizări, de exemplu, cu armamentul nou care urmează să vină și există un calendar multianual agreat cu aliații noștri.

”Deci, 4 luni de zile, tinerii vin, fac Armata voluntar și rămân în această rezervă. Noi propunem în acest proiect ca ei să fie remunerați, după aceste 4 luni de zile, cu 3 salarii medii, de la acel moment. Vom vedea ce formă va ieși din Parlament în final”, a subliniat Ionuț Moșteanu, arătând că ”modificarea principală este introducerea conceptului de militar voluntar în termen”.

