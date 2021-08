Guvernul a aprobat, în ședința de miercuri, 8.546 de posturi noi la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

"Astăzi vreau să prezint o hotărâre de guvern care a fost adoptată, cel puțin pe linia protecției civile și a situațiilor de urgență, fără exagerare, o considerăm o hotărâre istorică, pentru că ne corectează o problemă foarte mare din punctul de vedere a resursei umane. Deci, astăzi, Hotărârea de guvern care vine în urma unui memorandum care a fost aprobat în Guvern aduce 8.546 de posturi noi la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, din care 129 de posturi de ofițer, 25 de maiștri militari și subofițeri și 8.400 de soldați și gradați profesioniști”, a anunțat secretarul de stat în MAI Raed Arafat, într-o conferință de presă după ședința de guvern.

Posturile urmează să fie ocupate treptat. Până la sfârșitul acestui an vor fi angajate 1.479 de persoane.

Potrivit notei de fundamentare, impactul financiar al cheltuielilor de personal în bugetul de stat va fi în medie de 264 de milioane lei anual.

Florin Cîțu a spus în mai multe rânduri că vrea o administrație suplă.

Recent, el a dezmințit informații apărute în spațiul public despre angajări care ar fi fost făcute în Guvern:

”Am văzut în spațiul public o discuție despre angajați noi în aparatul Guvernului. Am cerut Corpului de Control o situație și lucrurile nu stau chiar așa. În Secretariatul General al Guvernului am introdus anul acesta șapte noi instituții, că acest Guvern are mai puține instituții decât erau în alte guverne și acel Departament al românilor pentru Moldova a fost introdus la Secretariatul General. În același timp, e o structură cu doi vicepremieri, inclusiv aparatele acestora de lucru. Deci nu au fost făcute angajări, doar au fost mutate instituții. Ele au fost încorporate în Secretariatul General al Guvernului, instituții care erau în altă parte sau erau la ministere”.