Guvernul aprobă un act adițional la Acordul de concesiune petrolieră în perimetrul XIX Neptun
actualizat:
Guvernul se întrunește, marți, în ședință extraordinară, pentru a aproba actul adițional nr. 7 la Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun.
Ședința este programată pentru ora 18:30, în format hibrid, transmite Agerpres.
Pe agenda ședinței se află un singur act normativ și anume proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 7 la Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun, conform Guvernului.
