Guvernul se întrunește, marți, în ședință extraordinară, pentru a aproba actul adițional nr. 7 la Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun.

Ședința este programată pentru ora 18:30, în format hibrid, transmite Agerpres. Pe agenda ședinței se află un singur act normativ și anume proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 7 la Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun, conform Guvernului.