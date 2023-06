Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului s-a reunit joi, începând cu ora 12:00, pentru a acorda votul de învestire Guvernului PSD-PNL, condus de Marcel Ciolacu. Reamintim că UDMR a ieșit de la guvernare și nu va mai fi parte din Executiv.

La ora 17:00, noul Guvern depune jurământul în fața președintelui Klaus Iohannis.

15:12 Cu 290 de voturi "pentru" și 95 "împotrivă", Guvernul Ciolacu a fost învestit.

15:02 Votul s-a încheiat. Comisia de numărare va trece la numărarea voturilor și apoi va anunța rezultatul final.

14:20 A începtul votul. Primii care votează sunt deputații, urmați de senatori. Ei sunt strigați în ordine aflabetică și se prezintă la urne.

14:17 Dezbaterile s-au terminat, urmează votul, care este secret și se exercită cu bile. Reamintim că Numărul minim de voturi necesare pentru ca Guvernul să fie învestit este de 234. Parlamentarii PNL, PSD și cei de la minoritățile naționale adună în prezent 291 de voturi, fără UDMR.

14:13 Marcel Ciolacu a mai susținut un ultim discurs în calitate de premier desemnat.

14:09 Deputatul PNL Florin Roman, care a demisionat în decembrie 2021 de la Ministerul Digitalizării pentru că a fost acuzat de plagiat, cunoscut pentru discursuri extremiste și vulgare, a vorbit acum despre familia tradițională și despre biserică, acuzând opoziția că își bat joc de ele și că este ipocrită.

14:00 Miniștri și parlamentari susțin discursuri, majoritatea fiind atacuri la adresa UDMR și a opoziției.

13:53 Senatoarea-scandalagioaică Diana Șoșoacă a făcut o serie de apropouri cu tentă sexuală la adresa Alinei Gorghiu, propusă la Justiție, afirmând că "justiția se va face de acum la orizontală", i-a ironizat pe Raluca Turcan și Ludovic Orban și, înainte de a se trezi și ea cu microfonul tăiat, a strigat că "România e a naționaliștilor, nu a voastră".

13:52 Ludovic Orban s-a ales cu microfonul tăiat după ce a început să urle de la tribună.

13:49 Deputatul Ludovic Orban a spus că le-a dat trei trandafiri foștilor colegi din PNL pentru a înțelege că de azi înainte "Ciolacu e șeful lor". Orban l-a atacat pe Ciolacu pentru faptul că nu se știe când și-a luat Bacalaureatul, dacă a terminat studiile de licență și l-a ironizat că a fost exmatriculat de la studiile academiei SRI.

Fostul lider PNL l-a numit pe Marcel Ciolacu "vâslașul lui Liviu Dragnea" și a spus că nu are cum să voteze Guvernul condus de acesta pentru că programul de guvernare este un bla-bla-bla și mai bine l-ar fi scris pe hârtie igienică.

13:44 Liderul grupului minorităților naționale, Varujan Pambuccian, a spus de la tribuna oficială că Guvernul Ciucă și Guvernul Ciolacu au apărut "într-o conjunctură diferită" de alte guverne, dar toate au în comun "miniștri mai mult sau mai puțin competenți".

13:38 Președintele UDMR, Kelemen Hunor a declarat despre cum, în Guvernul Ciucă, cu "o mână stingeam incendiile, iar cu alta încercam să construim ceva".

Hunor a ironizat-o pe Raluca Turcan, care în 2021 i-a urat "La mulți ani" baronului Samuel von Brukenthal, mort în 1803 (Detalii).

"Am o singură rugăminte: Dacă cineva din Guvern are vreo legătură mai specială cu contele Brukenthal, să-i transmită și salutările noastre", a spus, ironic, șeful UDMR.

Tot acesta i-a spus lui Ciolacu să aibă grijă "să nu se trezească PNL".

"Aveți grijă de PNL! Sunteți un magician politic extrem de talentat. Aveți grijă să nu se trezească. Este adevărat că n-a trecut încă pericolul de a te culca sănătos și de a te trezi mort", tot o ironie la adresa Ralucăi Turcan, care în 2019, în urma unei tragedii de la Timișoara, a afirmat că „nu se poate ca în materie de siguranță publică să nu existe controale ale instituțiilor statului, astfel încât omul să aibă garanția că nu se culcă sănătos și se trezește mort”.



"Execuția cu premeditare a unui partener credibil, echilibrat și responsabil a fost pusă în practică extrem de zgomotos și prost. Da, nu neg, suntem supărați! Suntem supărați, când vedem cum aceste valori despre care vorbeam sunt aruncate în noroi. Cum să nu fim supărați când vedem că profesionalismul, seriozitatea, predictibilitatea, transparența decizională, munca făcută cu responsabilitate nu contează deloc. Prin umilirea celuilalt, prin lipsă de demnitate, prin nerespectarea cuvântului dat nu se poate construi absolut nimic.Sigur, supărarea va trece, dar rămâne un gust amar și o lipsă de încredere", a mai spus șeful UDMR.

Despre programul de guvernare, Kelemen Hunor a transmis că nici nu a depus noul Guvern jurământul și deja mai multe deziderate din program sunt îndeplinite.

"Felicitări! Sunteți cel mai de succes Guvern din istoria României. Așa se întâmplă când lucrezi programul de guvernare cu copy-paste și nici nu citești ce ai preluat", a continuat el.



Maghiarii vor fi prezenți la votul de învestire, dar nu vor vota, a mai anunțat Kelemen Hunor.

13:32 Șeful AUR, George Simion, a spus că nu va vorbi despre farmaciile din Buzău ale familiei Ciolacu, nici despre studiile dubioase ale lui Marce Ciolacu, nici despre legăturile sale cu Omar Hayssam sau despre certificatul de revoluționar al șefului PSD.

13:21 Liderul USR, Cătălin Drulă, critică PNL și PSD și spune că partidul său va fi în 2024 principalul partid de opoziție.

„Am văzut acel program de guvernare. O colecție de proiecții false, cifre umflate, promisiuni și mult copy-paste. Dragnea vă dădea clasă la grafice colorate. Și la falsul patriotism de mirosit ceapă verde prin piețe, în timp ce nu v-ați atins de cheltuielile obscene ale statului. Și măcar era originalul. Nimeni, nu vrea domnule Ciolacu, copia. Varianta de mâna a doua așa cum arată tot acest guvern și această guvernare. Un singur plan e real de acolo: creșterea taxelor”, a declarat președintele USR Cătălin Drulă.

Liderul opoziției a amintit că românii să confruntă cu cele mai mari scumpiri din ultimii 20 de ani, cea mai mare inflație, prețuri duble la mâncare, rate duble bănci. PSD și PNL au crescut deja taxele și impozitele pe microîntreprinderi, pe dividende, pe chirii.

Mai mult, Cătălin Drulă l-a acuzat pe Marcel Ciolacu că a blocat reformele din PNRR, începând cu eliminarea pensiilor speciale. Liderul USR a amintit că Marcel Ciolacu a semnat legea care dă pensii speciale parlamentarilor și, ca președinte al Camerei Deputaților, a blocat timp de un an de zile legile USR de desființare a pensiilor speciale.



„Ciolacu conduce România de un an jumate împreună cu Iohannis. Trebuia să vină să recunoască faptul că nu a fost în stare să se țină de promisiunile pe care le-a făcut când a preluat guvernarea. O să îl citez pe Iohannis: Ciolacu nu e o surpriză. Românii vor schimbare, însă Ciolacu este doar o continuare a unei guvernări eșuate. USR nu va vota stagnarea. Schimbarea adevărată va veni la alegeri”, a conchis președintele USR.



12:57 Nicolae Ciucă susține un discurs pe care care l-a început prin a le mulțumi celor care au făcut parte in Cabinetul său.

Principalele declarații ale lui Nicolae Ciucă:

Votul de astăzi are câteva semnificații importante. Prima dintre acestea este că, prin acest vot asigurăm stabilitatea politică și de guvernare, într-un context marcat de provocări multiple: sociale, economice, de securitate. România este nu doar într-un spațiu proxim războiului, dar este țara membră a Uniunii Europene care are cea mai mare frontieră cu Ucraina. Din acest context extrem de complex și de sensibil, reiese și enorma responsabilitate pe care o avem față de cetățenii români, dar și față de partenerii noștri din Uniunea Europeană și NATO.

Dar aș vrea să lămurim un lucru. Stabilitatea despre care vorbim și pe care am construit-o noi, ca români, în fiecare zi, nu e sinonimă cu „încremenirea într-un proiect. Ea înseamnă, de fapt, baza solidă pentru dezvoltarea României. Și am să revin asupra acestor premise de dezvoltare sănătoasă a țării.

și eficiente pentru România. În pofida dificultăților și crizelor cu care ne-am confruntat din noiembrie 2021 și până astăzi, România a mers înainte și s-a dezvoltat. Iar rezultatele guvernării pe care am avut cinstea să o conduc sunt evidente și susținute de cifre.

În 2022 și 2023 am avut o creștere economică robustă, în medie de peste 5% pe an. De asemenea, am reușit să reducem pe cât posibil decalajele de dezvoltare față de celelalte țări membre ale Uniunii Europene.

PIB-ul pe locuitor în România, calculat la paritatea puterii de cumpărare, a ajuns în 2022 la 77% din media Uniunii Europene. Astăzi, România este la un nivel cu Portugalia și Ungaria la puterea de cumpărare a populației. Și cred că vom ajunge la 80% din media UE pentru intervalul 2024-2025, dacă așa cum s-a angajat domnul Marcel Ciolacu, guvernarea va reuși să își mențină obiectivele și liniile de efort pentru îndeplinirea acestora.

Mai simplu spus: românii își vor putea permite mai multe lucruri în raport cu veniturile lor decât în prezent, similar cu concetățenii lor din mai multe state ale UE.

Investițiile nete în economia românească au depășit 150 de miliarde de lei în 2022. Eu știu că atunci când vorbești de miliarde sau de statistici, pe mulți oameni riști să îi pierzi pentru că ei trăiesc cu mii de lei. Dar aceste sume mari nu au rămas pe hârtie. Ele produc efecte concrete. Ele merg către construcția de drumuri și de căi ferate, către Educație, Sănătate și Energie. Fără ele economia descrește și dispar șansele să produci bani pentru categoriile care azi merită acele salarii ca afară.

Am crescut gradul de absorbție a fondurilor europene la 75,1% deja la nivelul lunii martie 2023. Și avem șansa ca România să ajungă la un nivel de absorbție a fondurilor europene de 95% la sfârșitul anului 2023.

Am reușit să creștem într-un mod sustenabil și constant pensiile. În ultimii trei ani acestea au crescut cu 41 la sută. Am crescut și alocațiile și indemnizațiile pentru persoanele vulnerabile și am compensat facturi la energie într-o perioada foarte dificilă.

Pe baza acestei stabilități, care a permis dezvoltarea economică, am putut majora și în 2022, și în 2023 salariul minim. Și acesta va crește în continuare. De asemenea, am reușit să identificăm soluția pentru creșterea salariilor profesorilor de la 1 iunie, respectiv majorarea lor cu 50 la sută de la anul.

O a treia mare semnificație a votului de astăzi este implementarea rotativei la guvernare, convenite în noiembrie 2021. Este un act politic fără precedent în România. Un act care va marca și o schimbare de mentalitate la nivelul clasei politice: a venit vremea colaborării dincolo de ideologii pentru dezvoltarea României, pentru binele fiecărui român. Și iată că, deși se dădeau trei luni șanse de viață guvernării PNL-PSD-UDMR, azi punem în practică deja a doua parte a ei, după mai bine de un an și jumătate.

Obiectivul central al acestui program, din perspectiva PNL, este că propune un trai mai bun pentru fiecare familie, comunități mai unite și o țară mai puternică. În acest sens, viitorul Guvern va continua creșterea sustenabilă a veniturilor românilor. Vom încuraja investițiile și vom crea noi locuri de muncă. Totodată, vom crește competitivitatea companiilor cu sprijin concret, care să permită ulterior creșterea producției interne și a veniturilor publice, respectiv reducerea deficitului bugetar și comercial.

Dezvoltarea țării va fi urmărită, de asemenea, prin investițiile în infrastructura rutieră, feroviară, aeriană și navală. În acest sens, vor fi urmărite investițiile deja demarate în autostrăzi și căi ferate, astfel încât să conectăm prin rețeaua de infrastructură toate regiunile țării.

O altă prioritate a guvernării din perspectiva PNL sunt investițiile în producția și transportul de energie. Retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă, pregătirea investițiilor pentru Unitățile 3 și 4, dar și începerea exploatării gazelor din Marea Neagră sunt doar câteva direcții prin care vom urmări independența energetică a României.

Îmbunătățirea sistemelor de educație și sănătate, inclusiv prin investiții majore în infrastructura acestor sisteme, sunt alte două priorități pe care PNL le va promova constant în cadrul viitorului Guvern. Aceste două domenii rămân piloni esențiali ai viitorului proiect de țară pentru că înseamnă un viitor mai bun și mai sănătos pentru fiecare familie din România.

Totodată, dezvoltarea economică pe care o vom urmări va fi dublată de măsuri sociale sănătoase. Nu dezvoltăm România, lăsând categorii de cetățeni să sufere pe parcursul accelerării reformelor. Ci, creștem clasa de mijloc, aducând în ea tot mai mulți români, care, azi, au venituri mici și foarte mici.

Folosesc acest prilej pentru a îi mulțumi domnului președinte al PSD, Marcel Ciolacu, pentru asumarea responsabilității de a conduce Guvernul României și pentru sprijinul și colaborarea pe care mi le-a acordat pe timpul cât am exercitat funcția de prim-ministru. Aceleași mulțumiri merg și pentru domnul Kelemen Hunor care, de asemenea, a avut o contribuție foarte bună în desfășurarea actului guvernamental.







12:26 Ciolacu, întrerupt din discurs de parlamentarii lui Ludovic Orban din Forța Dreptei, care distribuie în plen câte 3 trandafiri roșii și câte un formular de Adeziune la PSD parlamentarilor din PNL care vor vota învestirea Guvernului Ciolacu.

La un moment dat, Ciolacu a spus: "Sunt hotărât să înfrunt problemele direct. Nu voi da niciun pas înapoi. Nu sunt perfect! Sunt om! Dar nu mi-e frică de greutăți".

Principalele declarații ale lui Marcel Ciolacu:

Întreaga lume este zdruncinată de probleme. Vremurile idilice în Europa și în lume au trecut. Astăzi, vorbim despre o luptă crâncenă pentru supraviețuire a VALORILOR care au stat la baza societății în care trăim.

Acestea sunt provocările. Sunt multe și grele. Însă A fugi de responsabilitate nu este o opțiune pentru mine! Fuga nu este în ADN-ul PSD-ului.

Sunt hotărât să înfrunt problemele direct. Nu voi da niciun pas înapoi ! Nu sunt perfect! Sunt om! Dar nu mi-e frică de greutăți! Iar, ca viitor prim-ministru, voi face tot ce depinde de mine pentru ca niciunui român să nu-i mai fie frică. Frică de ziua de mâine! Frică de prețuri! Frică pentru sănătatea și educația celor dragi! Credința mea este în Dumnezeu și în România!

Este evident că, începând cu anii 90, acest stat nu și-a onorat contractul social și a neglijat educația. Suntem aici din cauza greșelilor făcute timp de 30 de ani. Profesorii au obosit să tot spere că cineva le va reda demnitatea și respectul cuvenit în societate.

Trebuie ca specialiștii din educație, alături de profesori și ministerul Educației, să găsească un sistem prin care salariile să reflecte în mod corect respectul cuvenit meseriei, dar și performanța. Este nevoie de criterii. Profesorii care muncesc din greu trebuie răsplătiți ! Trebuie să câștige mai mult! Pentru că așa este normal.

A venit timpul ca România să fie acea țară pe care ne-o dorim toți! A venit timpul ca România să fie o țară mai puternică și mai unită.

Guvernarea trebuie să fie pentru toți românii, nu împotriva cuiva sau a ceva. Nu poți să ai o guvernare bună dacă împarți România în două: una de stânga, una de dreapta, una bună și una rea, una rurală și una urbană.

PSD a demonstrat deja că înțelege aceste lucruri. Am renunțat la interesele proprii și am întins o mână PNL atunci când timpurile istoriei au cerut asta. Am format această mare Coaliție pentru stabilitatea României în vremuri grele.

Vă garantez că voi trata întotdeauna cu respect liderii politici ai acestui partid, care au servit țara cu adevărat, la fel cum voi simți doar indiferență față de cei care au crezut că România este un cazino în care se pot juca cu banii românilor. PSD nu va șovăi niciodată să spună ceea ce gândește și ce credem că este bine pentru România. Dar asta nu înseamnă că nu vom lucra în fiecare zi cu partenerii noștri pentru a asigura o guvernare responsabilă și eficientă. Această coaliție a demonstrat în ultimele 18 luni că poate obține rezultate. Am stabilizat țara în cel mai greu moment din ultimii 20 de ani. Programele Sprijin pentru România au protejat populația și economia în fața crizelor!

Am vrut ca prim-ministru să am un Guvern cu mai puține ministere. Am redus numărul de ministere și vomreduce și numărul secretarilor de stat. În acest Guvern vor rămâne doar oamenii care muncesc! Trebuie să reducem risipa! Și cred că acest nou Guvern trebuie să își asume cu mult curaj legeainterzicerii cumulului pensiei cu salariul la stat. Este nedrept pentru restul cetățenilor ca aparatul de stat să fie înțesat cu speciali.La fel cum trebuie, împreună, să facem dreptate odată pentru totdeauna în ceea ce privește pensiile speciale!

Este poate cea mai grea reformă, care a rupt cel mai mult societatea. Dacă vrem să redăm încrederea în stat, atunci trebuie să înțelegem că nu mai putem avea două categorii de cetățeni: unii normali și unii speciali. Toți suntem români.

Vom lucra în strânsă legătură cu BNR pentru a duce inflația la o singură cifră. Vom veni cu un program curajos pentru a stopa creșterea prețurilor la alimentele de bază. Și vom lovi fără milă în toți cei care cred că se pot îmbogăți prin speculă pe spatele și suferința românilor! Vom stimula munca și vom încuraja românii să rămână în țară.

Avem un program prin care vom reduce treptat impozitarea muncii, mai ales pentru cei cu venituri mici și medii. În paralel, vom demara discuțiile cu sindicatele și patronatele pentru creșterea consistentă a salariului minim. Sunt măsuri normale pentru ca, la sfârșitul mandatului acestui guvern, orice salariat din România să câștige minim 500 de euro net. Iar la 1 ianuarie 2025, câștigul salarial mediu în România să ajungă la 1.000 de euro net.

În paralel, trebuie să avem grijă de seniorii noștri. Creșterea pensiilor va fi pentru mine literă de lege! Și avertizez foarte clar că voi fi dușmanul tuturor celor care vor mai îndrăzni să spună vreodată că părinții noștri - după o viață de muncă - sunt asistați sociali. Sau că pensia este pomană. La fel cum nu mai vreau să văd cum cei care sunt săraci sunt umiliți și batjocoriți doar pentru că sunt săraci. Ca viitor prim-ministru, voi continua să fiu alături de românii cu venituri mici.

Avem 250 de miliarde de lei pregătiți pentru investiții în următorii doi ani. Bani cu care vrem să sprijinim toate companiile care produc în România. În plus, în perioada următoare, fondurile europene trebuie să fie motorul acestei economii. Vă propun și două industrii strategice în care România își va concentra eforturile în următorii doi ani. Industria alimentară și sectorul materialelor de construcții vor beneficia de cele mai ample scheme de stimulare a producției din istorie.

Trebuie să fim conștienți că dezvoltarea țării noastre depinde în bună măsură de modul în care vom reuși să îi convingem pe oamenii noștri să nu mai plece în căutarea unui trai mai bun peste hotare. Este dureros când vedem că media de vârstă în Italia, Spania sau Anglia a comunității românești este de 31-32 de ani. De asta, trebuie să continuăm să creștem salariile și să îmbunătățim serviciile publice. Pentru că știm că fiecare român plecat peste hotare speră ca într-o zi să se întoarcă acasă. Fiecărui român plecat departe îi este dor de satul sau orașul în care s-a născut. Fiecărui tânăr îi este dor de bunicii care l-au crescut. Și tuturor, tineri sau bătrâni, în fiecare secundă, le este dor de a fi români în România.

Ca viitor prim-ministru, voi face tot posibilul ca ei să fie, din nou, români în România. Pentru că aici e casa lor, aici e satul lor, aici e orașul lor, aici e bisrrica lor. Aici trebuie să fie România lor! Și vă promit astăzi că România va fi a tuturor românilor. Abia asta, dragi colegi, este țara pe care eu vreau să ne-o luăm înapoi.

Mai mult, trebuie să transformăm România într-un hub regional la Marea Neagră, furnizor de stabilitate, promotor al democrației, dar și un actor cheie pe zona de energie, agricultură și digitalizare. România poate să devină centrul european și al NATO pe flancul Estic în domeniul industriei de apărare. Urmează investiții importante în domeniu. Multe fonduri europene vor fi disponibile pentru aceste tipuri de activități, iar Statele Unite și ceilalți parteneri ai noștri vor fi tot mai prezenți în România. Componenta economică va deveni esențială în acțiunea noastră diplomatică. Vom discuta de la egal la egal cu partenerii noștri despre cooperarea economică, despre componenta comercială, despre investiții și locuri de muncă aici în România.

Aderarea României la spațiul Schengen și relansarea procesului de integrare în zona euro reprezintă obiective pe care trebuie să ni le asumăm împreună și pentru care trebuie să depășim luptele politice. Nu vreau să mă lansez să dau termene, dar pot să afirm că vom face lucrurile cu mai mult curaj și profesionalism.

În relația cu guvernul Statelor Unite, trebuie să depunem eforturi suplimentare pentru îndeplinirea cerințelor din Visa Waiver, astfel încât, în 2025, să avem șanse reale ca românii să nu mai călătorească cu vize peste Ocean. Un alt obiectiv central în relația cu Statele Unite va fi sprijinirea adoptării în cel mai scurt timp a legislației specifice privind Securitatea Mării Negre, în așa fel încât proiectele României la Marea Neagră să beneficieze de sprijin american. În politica de vecinătate, vom acorda o atenție deosebită fraților noștri de peste Prut. România va susține cu toată forța parcursul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Vom continua să asigurăm toate resursele necesare pentru ca administrația pro-europeană și poporul Republicii Moldova să reziste în fața amenințărilor rusești. România este și va rămâne garantul integrării europene a Republicii Moldova, a securității și stabilității sale!În ceea ce privește războiul din Ucraina, România își va menține poziția față de invazia ilegală declanșată de regimul criminal al lui Vladimir Putin.

Vom continua să oferim tot suportul nostru, vom deveni un actor și mai activ la nivelul organizațiilor internaționale și vom căuta să devenim un pilon central în procesul de reconstrucție a Ucrainei. Dincolo de asta, eu cred cu tărie că România trebuie să se deschidă către lume. Parteneriatele strategice cu Coreea de Sud și Japonia ne arată că țara noastră poate conta și pe alte continente. Relațiile apropiate cu Israel sau Turcia ne demonstrează că putem avea prieteni adevărați și în alte părți ale lumii.

Experiența politică m-a învățat că onoarea de a conduce destinele acestui popor este însoțită cu multă responsabilitate. Nu există mândrie mai mare decât să construiești pentru țara ta!Voi fi însă dușmanul oricărui politician care va alege să murdărească România. Voi fi dușmanul oricărui politician care va alege să trateze cu dispreț seniorii acestei țări. Voi fi dușmanul oricărui politician care va considera că România nu poate și nu trebuie să ofere un viitor copiilor ei.

Istoria nu ne va ierta dacă nu vom reuși să profităm de acest moment istoric. Dar, pentru asta, avem nevoie de stabilitate și de lideri asumați.

Vreau să fiu foarte clar: Locul României este în Uniunea Europeană și NATO! Din 2004, suntem protejați de cea mai mare alianță militară din lume. Din 2007, Uniunea Europeană ne-a asigurat peste 50 de miliarde de euro, bani cu care România a putut să se dezvolte. Dacă alți lideri au altă alternativă de a dezvolta România, să facă un pas în față. Să le spună românilor care sunt soluțiile lor. Altfel, prin minciuni, urlete și manipulare, nu poți dezvolta o țară. O poți doar îngropa.







De la debutul ședinței, parlamentarii vorbesc tare în bănci, urlă, aplaudă și huiduie.

12:25 Ropote de aplauze pentru Marcel Ciolacu, invitat la microfon.

12:24 S-au aprobat timpii de dezbateri, după minute bune de tergiversări cauzate de Diana Șoșoacă și George Simion.

12:17 Câțiva parlamentari USR au pancarte cu mesaje critice la adresa ministrului Sănătății, Alexandru Rafila.

12:06 Plenul comun a început și este condus de noul președinte al Senatului, Nicolae Ciucă, și de noul președinte interimar al Camerei Deputaților, Alfred Simonis.

Președintele CCR, Marin Enache, preafericitul părinte Daniel, Avocatul Poporului, Renate Weber, și șeful AEP, Toni Greblă, se află printre invitații la acest plen comun.

Ședința a început prin solicitarea senatoarei Diana Șoșoacă de a ține un moment de reculegere în memoria poetului Mihai Eminescu, la 134 de ani de la moartea sa.

Miniștrii propuși ai PNL și PSD nu au venit împreună în plen, ci pe holuri diferite și s-au întâlnit abia la tribuna oficială.

Numărul minim de voturi necesare pentru ca Guvernul să fie învestit este de 234. Parlamentarii PNL, PSD și cei de la minoritățile naționale adună în prezent 291 de voturi, fără UDMR, care a anunțat deja că nu va vota.

Plenul comun va începe cu prezentarea programului de guvernare și a listei Guvernului de către premierul desemnat, Marcel Ciolacu, apoi urmează dezbateri și votul, care este secret și se exercită cu bile.

Miercuri, după o zi de audieri mai mult de formă, toți miniștrii Guvernului Ciolacu au fost avizați pozitiv.



Componența Guvernului, aripa PSD:

Marcel Ciolacu - premier;

Sorin Grindeanu - Transporturi;

Marius Budăi - Muncă;

Alexandru Rafila - Sănătate;

Angel Tîlvăr - Apărare;

Florin Barbu - Agricultură;

Gabriela Firea - Familie;

Radu Oprea - Economie;

Adrian Câciu - Fonduri Europene;

Bogdan Ivan - Digitalizare;

Marian Neacșu - vicepremier.



Componența Guvernului, aripa PNL:

Alina Gorghiu - Justiție;

Cătălin Predoiu - vicepremier și Interne;

Adrian Veștea - Dezvoltare;

Raluca Turcan - Cultură;

Sebastian Burduja - Energie;

Ligia Deca - Educație;

Luminița Odobescu - MAE;

Marcel Boloș - Finanțe;

Mircea Fechet - Mediu.