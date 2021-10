Premierul desemnat Dacian Cioloș și miniștrii desemnați au venit miercuri, de la ora 10:00, în fața plenului reunit al Parlamentului pentru a primi votul de învestire, însă senatorii și deputații au respins numirea Executivului.

Guvernul Cioloș a adunat doar 88 de voturi "pentru", din cele 234 necesare pentru a fi învestit. 184 de parlamentari au votat "împotrivă".

Votul s-a încheiat. După anunțarea rezultatelor, Dacian Cioloș va susține o declarație de presă la Parlament.

A început votul de învestire. Acesta este secret și se exercită cu bile.

Co-președintele AUR, George Simion, a spus că președintele Klaus Iohannis și-a bătut joc de țară și trebuie să plătească.

Marcel Ciolacu a invitat șefii de partide la o întâlnire pentru a găsi soluții la crizele pe care le traversează România.

Senatoarea Diana Șoșoacă și-a început discursul prin a urla "Jos masca, pentru că vă ascunde ipocrizia". Șefa Senatului, Anca Dragu, i-a cerut acesteia să o poarte, iar Șoșoacă a invocat faptul că are adeverință medicală prin care este exceptată de la portul măștii.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a spus că "am fi ipocriți dacă am spune că până în septembrie am fost colegi, cu unii colegi chiar foarte buni, iar pe 20 octombrie vom vota împotriva voastră", astfel că Uniunea va părăsi plenul când începe votul.

El a mai spus că în ultimele două luni clasa politică a "oferă doar circ și scandal", în ciuda promisiunilor de la alegeri.

Kelemen Hunor le-a adresat scuze oamenilor pentru situația în care e află România, adăugând că, totuși, nu o poate face în numele tuturor aleșilor.

Alexandru Rafila (PSD) l-a felicitat pe Cioloș pentru discursul ”perfect, ideal”, dar susține că nu se poate merge înainte doar pe baza unui discurs. Deputatul a criticat modul în care Guvernul Cîțu, din care a făcut parte și USR, a gestionat până acum pandemia.

Cioloș îi roagă pe parlamentari să voteze Cabinetul său, chiar dacă va avea ”o viață scurtă”: ”E soluția cea mai bună pentru a depăși criza”.

"Vin azi în fața dumneavoastră pentru a vă cere un vot pentru un Guvern de criză, în baza mandatului oferit de președintele României. Vin în fața dumneavoastră cu dorința de a încerca să oferim împreună un exemplu de responsabilitate cetățenilor acestei țări. Vreau să accentuez ideea de împreună. Pentru că, indiferent de rezultatul votului, indiferent de lupta politică, rezultatele bune sau proaste le vom împărți împreună cu cetățenii României", a spus Dacian Cioloș.

Principalele declarații:

Pandemia a produs deja peste 40 de victime (este vorba despre peste 40.000 de morți - n.r.). Este o imensă tragedie care a îndoliat mii de familii și, dacă vreți o cifră și mai dureroasă, pierderea acestor vieți înseamnă că în acest moment, un sfert de milion de români au fost afectați direct prin pierderea unei persoane dragi.

Pandemia nu este o glumă, nu este imaginară, nu este o luptă politică. Înfruntarea între viață și moarte nu are culoare politică.

Nu intenționez să polemizez cu nicio forță politică și nu doresc să facem un spectacol politic. Suntem în mijlocul furtunii și nu ne permitem să fim superficiali sau iresponsabili.

Ne interesează să scoatem căruța din mocirlă, nu să stăm să ne uităm cum se scufundă în timp ce ne certăm cu dumneavoastră sau cu alți oameni politici.

Vine iarna în câteva săptămâni și, ca de obicei, ne va prinde din nou nepregătiți. Veți spune că nu e cu zăpadă, ci cu prețurile la energie care vor crește pentru că e criză europeană.Așa e.

Votați acest Guvern cu soluții pentru această criză: scăderea TVA de la 19 la 5% pentru energie electrică și gaze, eliminarea accizei pentru energie electrică, exceptarea de la plata certificatelor verzi în factura consumatorului casnic, subvenții temporare pentru CET-uri și alte măsuri pe care le putem discuta împreună.

Tensiunea socială a ajuns la un nivel atât de ridicat încât se poate simți peste tot. O vedem pe stradă, o vedem în spitale și școli, o vedem la televizor. Ne certăm unii cu alții și căutăm vinovați pe care să îi pedepsim din cauza acestei stări de tensiune care crește și pare de neoprit.



Apelul meu la dumneavoastră e simplu și implică propriul exemplu. Votați pentru acest guvern pentru a oferi o soluție acestei crize. Votați fără un calcul politic și știu că atunci când vă spun asta o să vă sune de parcă vă îndemn să renunțați la esența activității dumneavoastră.

Vă cer un mandat limitat în timp și care să se întindă pe perioada crizei.

Nu e prima oară când sunt pus în situația de a gestiona o criză și după cum știe toată lumea sunt om care își respectă cuvântul dat. Nu am propus acest Guvern și acest program de guvernare din alt motiv decât din cel al urgenței în care ne găsim.



Ședința comună a celor două Camere a început puțin după ora 10:00.

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, înainte de a intra în plen, că Biroul Permanent Național a decis în unanimitate că social-democrații vor vota împotriva învestirii.

Înainte de a intra în plen, Dacian Cioloș a susținut, alături de miniștrii propuși, o scurtă declarație de presă în care a făcut din nou apel la responsabilitate și i-a îndemnat pe parlamentari să voteze învestirea Executivului.

"USR își asumă responsabilitatea politiciă cu care a fost mandatat de alegători. Mergem până la capăt cu aceatsă echipă și cred în înțelepciunea parlamentarilor să voteze acest Guvern pentru că asta ar însemna ieșirea din criza în care ne aflăm. Sper ca mesajele noastre să îi convingă pe parlamentari pentru că soluția este aici, nu mai trebuie căutată, nu mai este timp", a spus Dacian Cioloș.



Parlamentarii PNL și UDMR, foști parteneri de Coaliție cu USR, vor fi prezenți în sală, dar nu vor vota.

PSD își decide strategia înainte de plenul comun, însă Marcel Ciolacu a anunțat deja că nu va vota Guvernul Cioloș. Nici AUR nu va vota "pentru" învestire, în timp ce grupul minorităților naționale se prezintă la ședință cu "o atitudine de echilibru".

Șansele unui viitor Guvern Cioloș 2 - extrem de mici

Pentru a fi învestit, Dacian Cioloș trebuie să adune 234 de voturi, iar USR are doar 80 de aleși.

PSD are 157 de parlamentari, iar PNL - 134 de parlamentari. AUR adună 43 de parlamentari, UDMR - 29, iar minoritățile naționale - 18 parlamentari. Senatori și deputați neafiliați sunt cinci.

Dacă Executivul nu adună numărul necesar de voturi, președintele Klaus Iohannis va convoca o nouă rundă de consultări pentru desemnarea unui alt premier. Liberalii vor să meargă în continuare pe mână lui Florin Cîțu, cu toate că, potrivit unor informații apărute în presă, șeful statului i-ar fi cerut acestuia să facă un pas în spate.