Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a transmis miercuri dimineață că "zvonul potrivit căruia premierul ar fi demisionat este fake absolut" și "nici măcar nu a venit vorba de așa ceva în ședința Coaliției".

Reamintim că liderii Coaliției s-au reunit miercuri dimineață pentru discuții pe al treilea pachet fiscal și nemulțumirile în special din partea PSD pe reforme.

Discuțiile vizează plafonarea cheltuielilor cu salarii plătite din sume de echilibrare provenite de la bugetul de stat, în locul unei reduceri efective cu 10% a posturilor ocupate în administrația locală.

Majorarea cotei de TVA în HORECA din ianuarie 2026 este o altă discuție pe care liderii PSD, PNL, USR și UDMR o vor avea.

De-a lungul ultimelor săptămâni au tot ieșit informații pe surse potrivit cărora Ilie Bolojan ar fi amenințat cu demisia din cauza opoziției PSD la anumite propuneri, însă nu a confirmat niciodată, lăsând să se înțeleagă doar că sunt probleme în Coaliția.