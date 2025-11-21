Guvernul Bolojan se remarcă, printre altele, prin lipsa aproape totală de transparență când vine vorba de relația cu jurnaliștii. Secretomanie instituită este demnă de puteri autoritare, nicidecum de una care pretinde a fi democratică.

De-a lungul ultimelor luni, pe grupurile oficiale de comunicare cu presa de la Guvern este o întreagă forfotă legată de subiectele zilei sau teme de interes public la care sunt necesare răspunsuri, lămuriri sau puncte de vedere.

Nici când vine vorba despre comunicarea agendei premierului legată de întâlniri, decizii, deplasări lucrurile nu stau mai bine. De multe ori, presa este pusă în fața faptului împlinit: evenimente care au avut deja loc, neanunțate, cu imagini foto și video bine realizate și montate de echipa de comunicare.

În acest context, Agenția Inquam Photos a transmis vineri un apel public premierului României, o solicitare formulată până acum în mod repetat pe grupurile oficiale de comunicare cu presa ale Executivului, de permitere a accesului fotojurnaliștilor la debutul ședințelor de Guvern și revenirea la normalitate în ceea ce privește accesul fotojurnaliștilor la evenimentele organizate în Palatul Victoria.



"Activitatea fotojurnaliștilor nu poate fi înlocuită de ilustrația foto subiectivă furnizată de fotografii aflați pe statul de plată al guvernului și trecută prin filtrul biroului de presă, limitarea accesului presei fiind o trăsătură definitorie în regimurile iliberale. Din poziția de agenție de presă foto responsabilă cu informarea unei părți semnificative a publicului național, prin ilustrarea știrilor publicate de redacțiile partenere, ne simțim datori să îi reamintim premierului României că eforturile depuse de Guvernul României pentru stabilizarea situației economice nu sunt incompatibile cu transparența", se arată în apelul lansat de fotojurnaliștii Inquam Photos.

Concluzie

Jurnalismul supără, enervează și este un ghimpe, însă orgoliile personale și luptele de imagine pentru care unii politicieni ar fi în stare să facă orice nu își au locul într-o democrație.