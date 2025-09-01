Premierul Ilie Bolojan este așteptat luni, de la ora 19:00, în Parlament pentru a-și asuma răspunderea pe cele 5 proiecte de lege privind măsurile menite să reducă deficitul bugetar.

UPDATE

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, după ședința coaliției, că a fost acceptat amendamentul lor pentru multinaționale, păstrarea impozitului de 1%, arătând că este un lucru stabilit și că nu trebuia să fie abrogată această prevedere din Cod, potrivit News.ro.



”A fost acceptat amendamentul nostru pentru multinaționale, păstrarea impozitului de 1%, ăsta este un lucru stabilit. Acest amendament a fost acceptat, ceea ce este un lucru bun, nu trebuia să fie abrogată această prevedere din Cod”, a anunțat președintele interimar al PSD, după ședința coaliției.



Întrebat dacă PSD a venit cu o formă lărgită și pentru companiile care nu au rezidență în România, Grindeanu a spus: Este o discuție și o explicație pe care a făcut-o ministrul Finanțelor, legată de pragul de 50 de milioane și ceea ce se întâmplă sub 50 de milioane și anume acele criterii care țin, sau furci prin care să nu se poată face transferul capitalului și sub cifra de afaceri de 50 de milioane”.



AUR a anunțat luni că va depune patru moțiuni de cenzură.

Despre amenițarea premierului că se va retrage din funcție dacă PSD blochează reforma administrației locale, Grindeanu a spus: ”Unde ați văzut? Eu am fost acolo. (..) Eu am plecat de la acea ședință de coaliție, rămânând vicepremierul Marian Neacșu, împreună cu colegii ministri, nu doar de la PSD. S-a discutat timp de aproape două ore și s-a convenit pe anumite amendamente, restul vor fi discutate sau sunt discutate la această oră. Sunt convins că în câteva minute vom avea o formă finală”.



+++

USR a prezentat amendamentele la pachetul 2 de măsuri:



Definirea rolului unor comisii de contestații în procesul de selecție a membrilor CA, deci la OUG 109/2011. Trebuie ca în cazul în care unii candidați sunt eliminați pe nedrept sau alții sunt admiși, deși nu îndeplinesc criteriile (de vechime într-un domeniu de activitate, de exemplu), să existe o cale de contestație înainte de a ajunge în instanță, unde procesele pot dura ani de zile.



Pentru autorități autonome (ASF, ANRE, ANCOM), limitarea prin lege a dreptului de a-și oferi bonusuri și prime doar dacă îndeplinesc criteriile de performanță și doar atunci când deficitul bugetar va fi de sub 3%. Acum, legea nu prevede nimic, așa că și-au dat prime nesimțite chiar în anul falimentelor firmelor de asigurări. Propunerea din pachetul 2 e ca bonusurile să fie limitate la 2 salarii de ministru/an, adică 26.000 de lei, dar chiar și așa dacă nu sunt performante, iar România e în deficit excesiv, primele și bonusurile trebuie drastic limitate.



⁠Eliminarea asimilaților magistraților din lista celor care primesc pensiile magistraților. Azi nu doar magistrații, ci și niște funcționari publici valoroși, dar care totuși nu sunt magistrați, au aceleași drepturi. CCR s-a mai exprimat pe acest subiect și modificarea aceasta ar trece de CCR.



⁠Alocarea de bani pentru investigațiile necesare monitorizării diabetului, AVC-urilor, a sarcinilor, dar și câtorva boli rare. Asta presupune cheltuieli suplimentare și, deși e o perioadă de restrângeri bugetare aici, ne costă mai mult dacă nu facem aceste monitorizări: decese sau intervenții medicale mai scumpe când e prea târziu.

USR propune eliminarea obligației pentru firme de a face conversia împrumuturilor în capital social. Această măsură riscă să blocheze finanțarea start-up-urilor românești și să alunge investițiile.

O altă serie de amendamente se referă la chestiuni tehnice.



+++

Până luni, ora 09:00, parlamentarii pot depune amendamente la proiectele de lege, iar de la ora 12:00, coaliția va dezbate amendamentele. La ora 16.00 este programată o ședință de Guvern pentru adoptarea modificărilor agreate.

Luni este prima zi a sesiunii de toamnă a Parlamentului, aflat în vacanță din luna iunie.

Cele cinci proiecte vizează pensiile magistraților, sănătatea, companiile de stat, companiile ASF, ANCOM și ANRE și componenta de fiscalitate-insolvență.

Măsurile privind administrația locală, care vizează concedierea a circa 40.000 de funcționari, trebuia adoptată duminică, însă după o ședință a Coaliției, la cererea PSD și UDMR, care se opun, proiectul a fost amânat pentru două săptămâni.

Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu

Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

Lege privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome

Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății

Lege privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Ce înseamnă asumarea răspunderii guvernamentale

Angajarea răspunderii Guvernului asupra unui proiect de lege are drept particularitate faptul că proiectul nu mai urmează procedura legislativa prevăzută în regulamentele celor două Camere, acesta fiind supus unei dezbateri strict politice, având drept consecința menținerea în continuare sau demiterea Guverului în funcțiune prin retragerea încrederii acordate de Parlament și declanșarea, în condițiile Constituției, a proceduri pentru alcătuirea unui nou Guvern.

Angajarea răspunderii Guvernului asupra unui proiect de lege reprezintă o soluție extremă, la care poate recurge Guvernul atunci când, pentru adoptarea într-un timp scurt a proiectului, nici procedura de urgență și nici procedura ordonanțelor de urgență nu mai pot da rezultatele scontate.

Adoptarea unui proiect de lege, pe această cale, reprezintă nu numai o măsură de ocolire a regulilor procedurii legislative, dar și o modalitate ultrarapidă, generată de împrejurări excepționale, de adoptare a legii.

Ce poate face opoziția

Constituția spune că Guvernul este demis dacă o moțiune de cenzură, depusă în termen de 3 zile de la prezentarea programului, a declarației de politică generală sau a proiectului de lege, a fost votată în condițiile articolului 113.

Dacă Guvernul nu a fost demis potrivit alineatului, proiectul de lege prezentat, modificat sau completat, după caz, cu amendamente acceptate de Guvern, se consideră adoptat, iar aplicarea programului sau a declarației de politică generală devine obligatorie pentru Guvern.

De asemenea, în cazul în care președintele cere reexaminarea legii adoptate, dezbaterea acesteia se va face în ședința comună a celor două Camere.

Consiliul Național de Conducere al formațiunii extremiste AUR, reunit înaintea începerii noii sesiuni parlamentare, a atras atenția asupra faptului că procesul democratic este grav afectat, iar decizia Guvernului condus de Ilie Bolojan de a-și angaja răspunderea pe cel de-al doilea pachet de măsuri reprezintă "o nouă lovitură dată principiilor democratice".

AUR semnalează faptul că logica articolului 114 alineatul 1 din Constituție este să ofere putere Executivului de a lua urgent o măsură pe care nu o poate lua prin OUG, dar acest atribut are un caracter limitat care se referă la „un program, o declarație de politică generală sau un proiect de lege”.

Pe cale de consecință, AUR anunță că va depune deopotrivă moțiune de cenzură și va sesiza Curtea Constituțională.

