Parlamentul se reunește luni, începând cu ora 15:00, pentru ca Guvernul Bolojan să își asume răspunderea pe primul pachet cu măsuri fiscale dure, menite să reducă deficitul bugetar.

Deputatul AUR Mihai Enache a anunțat că parlamentarii din partidul său au pregătit textul moțiunii de cenzură și au cele 117 semnături minime necesare depunerii acesteia. O parte din aleșii SOS România, POT și neafiliați au semnat și ei moțiunea de cenzură.

Liderul formațiunii extremiste AUR, George Simion, a anunțat luni, pe Facebook, "moțiuni de cenzură săptămâna aceasta în Parlamentele României și UE, inițiate de AUR.

"Nu reușim singuri, fiți și voi, POPORUL, alături de noi", a scris Simion.

Sute de sindicaliști din Educație și Sănătate protestează, luni, la Parlament, față de măsurile fiscale propuse de Guvernul Bolojan. Protestul are loc pe o căldură sufocantă, în condițiile în care meteorologii au emis cod roșu de caniculă, avertizând că temperaturile pot depăși 40 de grade, potrivit News.ro.

Protestul se desfășoară, între orele 11.00 și 13.00, în incinta Parcului Izvor, de lângă Palatul Parlamentului, fiind organizat de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sanitas.

Protestatari din toată țara poartă steaguri și pancarte în care cer, printre altele, ”respect, echitate și stabilitate pentru funcția publică, echilibru în salarizare, tăierea numirilor politice în funcția publică”, dar și criteriul competenței, singurul mod de angajare în funcția publică”.



Ședința de Guvern a fost mutată la ora 13:30.

Guvernul se reunește în ședință de la ora 12:30 pentru a analiza amendamentele la proiectul de lege care au fost depuse de parlamentari.

Senatorii și deputații se află de aproape o săptămână în vacanța de vară, însă sunt chemați în sesiunea extraordinară.

Ce spune Constituția despre angajarea răspunderii

Art. 114 stipulează că Guvernul își poate angaja răspunderea în fața Camerei Deputaților și a Senatului, în ședință comună, asupra unui program, a unei declarații de politică generală sau a unui proiect de lege.

Guvernul este demis dacă o moțiune de cenzură, depusă în termen de 3 zile de la prezentarea programului, a declarației de politică generală sau a proiectului de lege, a fost votată în condițiile articolului 113.

Dacă Guvernul nu a fost demis potrivit alineatului (2), proiectul de lege prezentat, modificat sau completat, după caz, cu amendamente acceptate de Guvern, se consideră adoptat, iar aplicarea programului sau a declarației de politică generală devine obligatorie pentru Guvern.

În cazul în care președintele României cere reexaminarea legii adoptate potrivit alineatului (3), dezbaterea acesteia se va face în ședința comună a celor două Camere.



Ce prevede proiectul de lege privind asumarea răspunderii

Proiectul de lege pe care Guvernul își angajează răspunderea reglementează unele măsuri fiscal-bugetare pentru stabilizarea finanțelor publice, prin limitarea cheltuielilor permanente, pe de o parte, și, pe de altă parte, prin creșterea veniturilor, astfel încât să se poată susține, din fonduri publice, finanțarea tuturor categoriilor de servicii publice destinate cetățenilor, preciza Executivul, potrivit Agerpres.

"Prin acest pachet de măsuri se urmărește atingerea următoarelor obiective: reducerea țintei de deficit bugetar de la 9,3% și realinierea pe traiectoria de ajustare, în vederea respectării angajamentelor asumate în Planul Fiscal Bugetar pe 7 ani, recâștigarea încrederii investitorilor și evitarea retrogradării din perspectiva ratingului de țară, evitarea suspendării fondurilor europene și continuarea implementării proiectelor de infrastructură și de dezvoltare, realizarea reformei fiscale în vederea evaluării pozitive de către Comisia Europeană și posibilitatea încasării banilor din Cererea de Plată numărul 4, suma reprezentând cel mai important aport la bugetul de stat, proiecția prevăzută fiind de 2.680 miliarde de euro brut, respectiv 0,7% din PIB", se arăta într-un comunicat al Executivului.

Cele mai importante măsuri prevăzute în acest pachet sunt impunerea a două cote de TVA de 11 și 21%, majorarea accizelor pentru alcool, carburanți și țigări, precum și introducerea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru pensionarii cu pensii de peste 3.000 de lei.

Consiliul Economic și Social a dat un aviz negativ proiectului, susținând că măsurile fiscal-bugetare propuse conduc la scăderea puterii de cumpărare a tuturor cetățenilor și afectează stabilitatea sau predictibilitatea în societate, generând un impact social și economic negativ asupra întregii societăți.

Totodată, sindicatele amenință cu proteste în această săptămână.

"Dacă nu am face nimic sau am lungi foarte mult aceste măsuri, ar fi câteva consecințe care ar însemna intrarea în incapacitate de plată a statului român, creditorii noștri, cei care ne împrumută în prezent și de care avem nevoie și în viitor, pentru că nu putem să funcționăm altfel, nu ne-ar împrumuta și nu am putea acoperi cheltuielile statului, inclusiv salariile și pensiile. Accesul la fondurile europene sunt condiționate de reforma fiscală, nu am mai avea acces la fondurile europene. (...) Din 100 de lei care au fost încasați din taxele și impozitele de la cetățeni, România a cheltuit cam 132 de lei, deci cu 32 de lei în plus, pe care evident că i-a împrumutat. Vă rog să vă gândiți dacă o familie care ar cheltui în fiecare lună cu 30% mai mult decât veniturile pe care le câștigă cât ar putea rezista și extrapolați această situație la nivelul unei țări și înțelegeți în ce situație este România", explica săptămâna trecută premierul Ilie Bolojan