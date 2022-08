Guvernul urmează să majoreze cu 50% premiile pe care le acordă sportivilor medaliați, a anunțat premierul Nicolae Ciucă.

"Pentru că rezultatele trebuie răsplătite, am avut o analiză la nivel guvernamental, am discutat împreună cu domnul secretar general, cu Ministerul Finanțelor și am luat decizia ca, în următoarea ședință de Guvern - nu cea de mâine (miercuri - n.r.), pentru că timpul este foarte scurt - să majorăm cu 50% premiile care vă sunt acordate prin HG 1447/2007 și este un gest cât se poate de firesc, în baza resurselor pe care le avem", a declarat, marți, Ciucă, la ceremonia de mulțumire și felicitare a sportivilor români care au obținut performanțe la competițiile internaționale.



El a mai spus că a făcut "un gest" pentru a recompensa meritul lui David Popovici, dar ar fi vrut să se poată face același gest și să acorde același premiu pentru toată lumea.

"În momentul de față, bugetul atât ne permite și sper ca rezultatele și performanța dumneavoastră să ne inspire și pe noi și să performăm din punct de vedere administrativ, să putem să avem rezultate economice și financiare mai bune și să asigurăm o recunoaștere pe măsura eforturilor dumneavoastră", a adăugat prim-ministrul.

Nicolae Ciucă a mai precizat că am avut întâlniri cu președintele Comitetului Olimpic și de fiecare dată s-a discutat despre "problemele și neajunsurile" legate de partea administrativă care să asigure pregătirea pentru competiții la cel mai înalt nivel.

"Sunt programe și angajamente la nivel guvernamental, la nivelul Comitetului Olimpic, astfel încât să putem să ridicăm nivelul infrastructurii sportive, atât la nivel de comitet, atât la nivel de federații, precum și la nivel de unități administrative. Am văzut că sunt o serie întreagă de localități din țară unde se inaugurează stadioane noi și săli de sport noi. Am văzut, de asemenea, echipe și sportivi care, iată, au reușit să se pregătească și să atingă cel mai înalt nivel de performanță", a mai afirmat acesta.