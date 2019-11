Membrii Guvernului Orban s-au dus marți la ministerele pe care le vor conduce pentru a vedea care e situația și ce schimbări vor face. Unii dintre ei s-au bucurat de prezența președintelui Klaus Iohannis și a premierului Ludovic Orban.

”Respir ușurat”, a mărturisit președintele Klaus Iohannis, la ceremonia de preluare a mandatului de ministru al Afacerilor Externe de către Bogdan-Lucian Aurescu.

”Cu siguranță cu toții vă amintiți că ultima dată când am fost aici poziția domnului Aurescu a fost cea de ministru care pleacă și sunt foarte bucuros că am reușit să ne cunoaștem bine, să colaborăm excelent și acum contez pe Bogdan și pe dumneavoastră să dăm acestei colaborări o nouă notă de performanță și de excelență”, a spus Iohannis, mulțumindu-i Ramonei Mănescu pentru lucrurile pe care le-a făcut ”bine” în scurtul său mandat.

Reamintind prioritățile sale în materie de politică externă, pe care a condus-o ”rezonabil”, Klaus Iohannis a precizat că politica externă a României a avut în ultimii trei ani și jumătate de suferit din cauza unor ”lideri pesediști diletanți”, care au decredibilizat România în relația cu mulți parteneri.

”Știți foarte bine care sunt dosarele ratate de guvernarea pesedistă și aș menționa poate numai dosarul ONU unde am avut o poziție de start foarte bună și, în final, nu ne-am atins obiectivul, și altele pe care nu vreau să le menționez acum fiindcă le cunoașteți foarte bine. Este cazul să reparăm ce au stricat pesediștii, este cazul să refacem încrederea partenerilor noștri în România, în politica externă a României. Convingerea mea fermă este că România trebuie să aibă o politică externă solidă, de succes, de încredere, indiferent de cine guvernează la un moment dat țara noastră. Acest lucru acum începe să redevină posibil”, a a afirmat președintele, adăugând că de acum înainte președintele și Guvernul României ”vor colabora loial, așa cum este scris în Constituția României”.

Bogdan Aurescu a subliniat că preluarea conducerii MAE înseamnă o "întoarcere acasă": "Am astăzi plăcerea de a mă întoarce la Ministerul Afacerilor Externe, pentru mine fiind o întoarcere acasă. Aici este locul unde am crescut, unde m-am format profesional și unde am cunoscut oameni deosebiți”.

El a subliniat nevoia unui "suflu nou" pentru diplomația română, de spirit inovativ, de proiecte inteligente și acțiuni orientate spre rezultat. "Nu vă voi cere ca ministru ceea ce îmi voi cere mie însumi, dar mie însumi îmi cer foarte multe”, a spus Aurescu, îndemnându-i pe diplomați să treacă ”la treabă”.





Reabilitarea structurilor din MAI

La Ministerul de Interne, președintele a declarat că e nevoie de ”o schimbare de paradigmă”, cerându-i ministrului Marcel Vela să pună în centrul preocupărilor ”siguranța cetățenilor români”: ”E o sarcină extrem de dificilă, mai ales după o perioadă tulbure pentru acest minister de maximă importanță pentru România”.

Klaus Iohannis s-a referit din nou la guvernările ”eșuate” ale PSD și la social-democrații ”diletanți”, care au văzut ”doar interesul propriu și al găștii de partid” și au vrut să pună mâna pe tot sistemul din România, încercând constant ”să-și înșurubeze prietenii, neamurile în cele mai importante poziții din stat”.

”Acest lucru a dus la ceea ce am văzut cu toții, Poliția română, jandarmeria, mai nou Departamentul pentru Situații de Urgență au fost sub un atac public constant, fiindcă ați tolerat sau unii ați fost obligați să tolerați înșurubarea unor persoane în funcții publice, persoane care nu aveau ce căuta acolo”, a declarat Iohannis, denunțând ”metodele perfide” folosite de PSD pentru a institui ”un control politic acolo unde profesionalismul trebuie să-și spună cuvântul”.





El i-a cerut lui Vela să dea o șansă tuturor structurile din MAI să-și recapete demnitatea și să se reabiliteze în fața românilor.

Șeful statului participă și la ceremoniile de la Ministerul Apărării și la Justiție.





Fostul ministru al Justiției, Ana Birchall, a susținut că de multe ori ministerul a fost ”sub asediu”. ”În ciuda multor presiuni, diverse interese, cred eu că am asigurat domnia legii și am asigurat respectul față de lege și față de aplicarea legii”, a mai spus ea.





Iohannis i-a mulțumit lui Birchall pentru munca depusă în acest mandat, constatând că s-a implicat ”total în rezolvarea problemelor” care i-au revenit și că au fost ”situații critice” în care ea a fost ”în contrasens” cu conducerea guvernului și a partidului din care face parte: ”Să știți că am apreciat de fiecare dată această postură pe care ați avut-o, o postură pentru sistemul de justiție, pentru independența justiției și nu pentru niște politruci care au încercat să subjuge sistemul românesc de justiție”.

Lui Cătălin Predoiu, președintele i-a transmis că trebuie reluată discuția privind legile justiției, care au fost ”masacrate de fosta majoritate toxică pesedistă din Parlament”.

”Trebuie reluată discuția, trebuie reluată așa cum trebuia făcută de la început, împreună cu profesioniștii din sistem, împreună cu forurile cu care suntem parteneri – cu GRECO, cu Comisia Europeană – împreună cu politicienii de bună-credință, iar acolo unde se găsește că modificările au fost bune să fie lăsate, iar acolo unde se găsește că au fost eronate să fie corectate. În același fel, domnule ministru, vă revine sarcina să veniți cu o gândire în domeniul Codurilor, fiindcă aici, este clar, se așteaptă o punere în acord a Codurilor cu anumite decizii ale Curții Constituționale. Bine că s-a oprit asaltul pesedist asupra Codurilor! Ar fi fost o reală catastrofă națională dacă ar fi continuat acest asalt”, a spus el.

Nu tăiem pensii și salarii

Noul ministru al Muncii, Violeta Alexandru, a dat din nou asigurări că nu se vor tăia pensii și salarii, dar a anunțat că se vor face verificări serioase cu privire la situația bugetului de pensii în condițiile în care, potrivit acesteia, PSD a lăsat un deficit îngrijorător la acest buget.

Ea a mai anunțat că intenționează o reducere a structurii ministerului, cu un accent pe relația cu oamenii. Totodată, Alexandru a spus că Ministerul Muncii va înființa un infochioșc, unde toți cei interesați să se poată informa cu privire la toate tipurile de servicii și prestații pe care le oferă instituția: "Va fi acolo un punct unic de transmitere a informațiilor pentru toți cei care au solicitări și întrebări de orice tip pentru minister. Încercăm să le simplificăm drumurile și să aibă în același loc toate informațiile de care au nevoie".

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anunțat un audit intern și externe, în timp ce ministrul Dezvoltării, Ion Ștefan, a spus că va căuta soluții la probleme, sperând că va putea face ”lucruri importante” pentru România.

Monica Anisie a declarat că dedică mandatul de la Educație tinerilor.

Noul ministru al finanțelor, Florin Cîțu, a anunțat că va încerca să prezinte un proiect de buget până la jumătatea lunii decembrie, atenționând că documentul lăsat de fostul ministru Eugen Teodorovici este valabil pentru un cabinet cu 28 de ministere, în timp ce actualul guvern are doar 16 ministere.