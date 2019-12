Deputatul USR Claudiu Năsui anunță că formațiunea sa nu susține o asumare a răspunderii Guvernului pe bugetul de stat, motivul fiind că decizia ar lăsa Parlamentul în "offside".

”Noi am criticat această metodă de a adopta legea bugetului, ar fi o premieră în România să nu existe absolut deloc dezbateri pe legea bugetului. Este o lege foarte amplă, care chiar și atunci când erau dezbaterile grăbite și mai ținem minte acele două-trei zile cu câte 16 ore de dezbateri în fiecare zi, măcar exista ceva, măcar aveai procesul acesta în care miniștrii veneau în fața Comisiei, filmați de presă și vizibili de toată lumea, să răspundă la întrebări, să spună ce vor face cu banii. Lucrul acesta acum nu ar mai exista. Deci nu avem cum să susținem lucrul acesta”, a explicat Claudiu Năsui, la RFI.

Deputatul USR consideră că ”asumarea răspunderii este o procedură care practic lasă Parlamentul în offside. Adică Parlamentul singurul lucru pe care-l poate face este să inițieze o moțiune de cenzură (...). Mai e un lucru, trebuie moțiunea aceasta de cenzură cântărită și cu gravitatea faptelor. Faptul că un Guvern și-ar asuma răspunderea, chiar dacă e o procedură care nu ne place, nu este un eveniment atât de grav, cât să justifice o moțiune”.

Claudiu Năsui anunță că USR va depune amendamente la legea bugetului pe 2020: ”Le vom transmite o serie de amendamente și sperăm că o parte dintre ele, în virtutea acordului politic pe care l-am semnat în momentul în care am susținut învestitura Guvernului, vor fi incluse și în noul buget”.

+++

Premierul Ludovic Orban, a anunțat luni că a primit din partea conducerii partidului susținerea pentru angajarea răspunderii în cazul legii bugetului de stat și legii bugetului asigurărilor sociale pe anul 2020.

"Am avut o discuție în care am întrebat dacă există sprijin politic, în cazul în care vom constata că obiectivul nostru de a adopta bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat până la sfârșitul anului nu poate fi atins pe calea dezbaterilor parlamentare, dacă există sprijin pentru angajarea răspunderii și am primit susținerea conducerii PNL pentru această procedură în cazul în care luăm decizia de angajare a răspunderii", a declarat Orban.