Plafonarea adaosului comercial la alimente de bază, care a stârnit noi certuri între PSD și premierul Ilie Bolojan, va fi prelungită cu încă 6 luni, deși cel din urmă spune că nu este în regulă ca statul să intervină în zonă.

Ministerul Agriculturii a publicat în transparență decizională proiectul de OUG prin care se propune prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până la 31 martie 2026.

Deși premierul Ilie Bolojan s-a opus măsurii, însă PSD l-a criticat dur, acesta a cedat și a anunțat că măsura va fi adoptată.

Pe 19 septembrie, Bolojan a avut consultări cu reprezentanții Asociației Marilor Rețele Comerciale din România.

În cadrul discuțiilor, reprezentanții retailerilor au menționat faptul că, principial, nu sunt de acord cu intervenția statului în economie, inclusiv prin plafonarea adaosului comercial pentru produsele alimentare, însă ținând cont de situația actuală se vor conforma deciziei Guvernului în această privință.

Miercuri, într-o conferință de presă, premierul a anunțat că OUG va fi adoptată joi. El a adăugat că, Țdeși s-a încercat portretizarea mea ca inflexibil, așa cum se vede și în acest subiect, am ținut cont de argumente, dar deciziile trebuie luate nu pe baze populiste, ci pe analize serioase".

Acesta a mai precizat că intervențiile în piață nu sunt soluții pentru reducerea prețurilor și ele pot face mai mult rău.