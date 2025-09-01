Premierul Ilie Bolojan a mers luni, de la ora 19:00, în Parlament pentru a-și asuma răspunderea pe cele 5 proiecte de lege privind măsurile menite să reducă deficitul bugetar.

UPDATE

Prima ședință a început la ora 19:09, iar la ora 19:55 s-a finalizat cea de-a cincea. Singurul care a luat cuvântul a fost liderul extremist AUR, George Simion, care a spus că, dacă sunt cinci ședințe, să se intoneze imnul de cinci ori, așa cum prevede Regulamentul pentru fiecare reuniune comună a celor două Camere.



+++

Proiectele sunt asumate în ședințe separate. Astfel, prima, dedicată proiectului de lege privind pensiile magistraților, a durat circa 10 minute. Pe rând, premierul prezintă pe scurt fiecare proiect pe care Guvernul își asumă răspunderea.

+++

Premierul Ilie Bolojan a spus că, în urmă cu o lună și jumătate, a trecut, cu sprijinul Parlamentului, primul pachet de măsuri destinat reducerea deficitului bugetar și restabilirea încrederii internaționale în economia României.

"Acesta a inclus măsuri nepopulare, dar necesare, pe care le-a avut de suportat întreaga țară. Le mulțumesc românilor pentru răbdare și încredere, pentru că au înțeles situația în care ne aflăm și nevoia unor măsuri radicale rapide. Așa cum am mai spus, în situații excepționale e necesar să venim cu măsuri excepționale. Plătim astăzi prețul multor ani în care noi, clasa politică, ne-am făcut că nu vedem realitățile bugetare, nu ne-am încasat veniturile, am cheltuit prea mult și am început investiții de niște stăpâni să avem fonduri să le terminăm. N-am spus adevărul de frică să nu speriem oamenii sau, în context electoral, să nu pierdem voturi, să nu supărăm aleșii locali, să mulțumim activul de partid", a spus el.

Bolojan a precizat că această clasă politică este chemată azi să dovedească faptul că a învățat lecția primită la ciclurile recente de votare.

"Prea mult au fost confundate bunele noastre intenții cu performanța. Unii au crezut că este suficient să înceapă proiecte și au făcut cheltuieli azi fără să se gândească la ziua de mâine. Nu mă feresc să spun aceste lucruri, dar nu e vreme nici de lamentări, nici de vânătoare devrăjitoare. Trebuie să trecem la acțiune pentru a corecta nedreptățile și a face curățenie", a continuat premierul.

Ilie Bolojan a prezentat pe scurt "tabloul funcționării statului", care astăzi este în multe locuri plin de nedreptăți.

"Avem în multe locuri privilegii, special, excepții, risipă și sinecuri. Fiecare se descurcă cum poate. În multe locuri, unii își angajează rudele, alții își măresc indemnizațiile, alții fac raportări false ca să încaseze mai mult. Și atunci eu vă întreb pe dumneavoastră, aceasta este România pe care ne-o dorim? Aceasta este România pe care vrem să o lăsăm copiilor și nepoților noștri? Eu zic că nu. De aceea vă rog să susțineți întregul pachet de reforme și toate proiectele pentru care astăzi ne angajăm în răspunderea Guvernului în fața Parlamentului. Atunci când am pornit întregul demers, am spus că avem trei direcții de principiu. Ordine în finanțele țării noastre, buna guvernare și respectul pentru cetățeni. Aceasta rămân reperele noastre. (...) Știu că nu este un pachet legislativ perfect, dar este începutul reașezării statului român pe bază de corectitudine și respect pentru români. Acest set de măsuri aduce echitate, elimină risipă și privilegii, taie sinecuri și aduce respect pentru oameni și dreptate", a mai declarat Bolojan.



De asemenea, premierul a vorbit din nou despre "un stat mai corect cu românii" și că, dacă va fi nevoie de ajustarea unor politici, ea se va face.

"Dacă vom putea să ușurăm povara fiscală asupra oamenilor, fără a dezechilibra din nou economia, o vom face. Eu cred că undeva, spre jumătatea anului următor, dacă se va merge înainte, vom constata că am reușit o corecție de curs. De acolo există perspective de creștere. Un lucru nu îl voi schimba însă. Voi continua să spun oamenilor adevărul, fără să cozmetizez realitatea, nu voi vinde iluzii și speranțe deșarte. Atâta timp cât voi avea sprijinul colegilor mei din cabinet și al dumneavoastră, la nivel de Parlament, voi merge înainte cu încredere în țara noastră și în viitorul ei", a spus Ilie Bolojan.

+++

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, după ședința coaliției, că a fost acceptat amendamentul lor pentru multinaționale, păstrarea impozitului de 1%, arătând că este un lucru stabilit și că nu trebuia să fie abrogată această prevedere din Cod, potrivit News.ro.



”A fost acceptat amendamentul nostru pentru multinaționale, păstrarea impozitului de 1%, ăsta este un lucru stabilit. Acest amendament a fost acceptat, ceea ce este un lucru bun, nu trebuia să fie abrogată această prevedere din Cod”, a anunțat președintele interimar al PSD, după ședința coaliției.



Întrebat dacă PSD a venit cu o formă lărgită și pentru companiile care nu au rezidență în România, Grindeanu a spus: Este o discuție și o explicație pe care a făcut-o ministrul Finanțelor, legată de pragul de 50 de milioane și ceea ce se întâmplă sub 50 de milioane și anume acele criterii care țin, sau furci prin care să nu se poată face transferul capitalului și sub cifra de afaceri de 50 de milioane”.



AUR a anunțat luni că va depune patru moțiuni de cenzură.

Despre amenițarea premierului că se va retrage din funcție dacă PSD blochează reforma administrației locale, Grindeanu a spus: ”Unde ați văzut? Eu am fost acolo. (..) Eu am plecat de la acea ședință de coaliție, rămânând vicepremierul Marian Neacșu, împreună cu colegii ministri, nu doar de la PSD. S-a discutat timp de aproape două ore și s-a convenit pe anumite amendamente, restul vor fi discutate sau sunt discutate la această oră. Sunt convins că în câteva minute vom avea o formă finală”.



+++

USR a prezentat amendamentele la pachetul 2 de măsuri:



Definirea rolului unor comisii de contestații în procesul de selecție a membrilor CA, deci la OUG 109/2011. Trebuie ca în cazul în care unii candidați sunt eliminați pe nedrept sau alții sunt admiși, deși nu îndeplinesc criteriile (de vechime într-un domeniu de activitate, de exemplu), să existe o cale de contestație înainte de a ajunge în instanță, unde procesele pot dura ani de zile.



Pentru autorități autonome (ASF, ANRE, ANCOM), limitarea prin lege a dreptului de a-și oferi bonusuri și prime doar dacă îndeplinesc criteriile de performanță și doar atunci când deficitul bugetar va fi de sub 3%. Acum, legea nu prevede nimic, așa că și-au dat prime nesimțite chiar în anul falimentelor firmelor de asigurări. Propunerea din pachetul 2 e ca bonusurile să fie limitate la 2 salarii de ministru/an, adică 26.000 de lei, dar chiar și așa dacă nu sunt performante, iar România e în deficit excesiv, primele și bonusurile trebuie drastic limitate.



⁠Eliminarea asimilaților magistraților din lista celor care primesc pensiile magistraților. Azi nu doar magistrații, ci și niște funcționari publici valoroși, dar care totuși nu sunt magistrați, au aceleași drepturi. CCR s-a mai exprimat pe acest subiect și modificarea aceasta ar trece de CCR.



⁠Alocarea de bani pentru investigațiile necesare monitorizării diabetului, AVC-urilor, a sarcinilor, dar și câtorva boli rare. Asta presupune cheltuieli suplimentare și, deși e o perioadă de restrângeri bugetare aici, ne costă mai mult dacă nu facem aceste monitorizări: decese sau intervenții medicale mai scumpe când e prea târziu.

USR propune eliminarea obligației pentru firme de a face conversia împrumuturilor în capital social. Această măsură riscă să blocheze finanțarea start-up-urilor românești și să alunge investițiile.

O altă serie de amendamente se referă la chestiuni tehnice.



+++

Până luni, ora 09:00, parlamentarii pot depune amendamente la proiectele de lege, iar de la ora 12:00, coaliția va dezbate amendamentele. La ora 16.00 este programată o ședință de Guvern pentru adoptarea modificărilor agreate.

Luni este prima zi a sesiunii de toamnă a Parlamentului, aflat în vacanță din luna iunie.

Cele cinci proiecte vizează pensiile magistraților, sănătatea, companiile de stat, companiile ASF, ANCOM și ANRE și componenta de fiscalitate-insolvență.

Măsurile privind administrația locală, care vizează concedierea a circa 40.000 de funcționari, trebuia adoptată duminică, însă după o ședință a Coaliției, la cererea PSD și UDMR, care se opun, proiectul a fost amânat pentru două săptămâni.

Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu

Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

Lege privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome

Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății

Lege privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Ce înseamnă asumarea răspunderii guvernamentale

Angajarea răspunderii Guvernului asupra unui proiect de lege are drept particularitate faptul că proiectul nu mai urmează procedura legislativa prevăzută în regulamentele celor două Camere, acesta fiind supus unei dezbateri strict politice, având drept consecința menținerea în continuare sau demiterea Guverului în funcțiune prin retragerea încrederii acordate de Parlament și declanșarea, în condițiile Constituției, a proceduri pentru alcătuirea unui nou Guvern.

Angajarea răspunderii Guvernului asupra unui proiect de lege reprezintă o soluție extremă, la care poate recurge Guvernul atunci când, pentru adoptarea într-un timp scurt a proiectului, nici procedura de urgență și nici procedura ordonanțelor de urgență nu mai pot da rezultatele scontate.

Adoptarea unui proiect de lege, pe această cale, reprezintă nu numai o măsură de ocolire a regulilor procedurii legislative, dar și o modalitate ultrarapidă, generată de împrejurări excepționale, de adoptare a legii.

Ce poate face opoziția

Constituția spune că Guvernul este demis dacă o moțiune de cenzură, depusă în termen de 3 zile de la prezentarea programului, a declarației de politică generală sau a proiectului de lege, a fost votată în condițiile articolului 113.

Dacă Guvernul nu a fost demis potrivit alineatului, proiectul de lege prezentat, modificat sau completat, după caz, cu amendamente acceptate de Guvern, se consideră adoptat, iar aplicarea programului sau a declarației de politică generală devine obligatorie pentru Guvern.

De asemenea, în cazul în care președintele cere reexaminarea legii adoptate, dezbaterea acesteia se va face în ședința comună a celor două Camere.

Consiliul Național de Conducere al formațiunii extremiste AUR, reunit înaintea începerii noii sesiuni parlamentare, a atras atenția asupra faptului că procesul democratic este grav afectat, iar decizia Guvernului condus de Ilie Bolojan de a-și angaja răspunderea pe cel de-al doilea pachet de măsuri reprezintă "o nouă lovitură dată principiilor democratice".

AUR semnalează faptul că logica articolului 114 alineatul 1 din Constituție este să ofere putere Executivului de a lua urgent o măsură pe care nu o poate lua prin OUG, dar acest atribut are un caracter limitat care se referă la „un program, o declarație de politică generală sau un proiect de lege”.

Pe cale de consecință, AUR anunță că va depune deopotrivă moțiune de cenzură și va sesiza Curtea Constituțională.

