Premierul Ilie Bolojan a declarat luni, la TVR Info, că România trebuie să crească vârsta de pensionare la toate categoriile, inclusiv pentru pensiile speciale, pentru a evita colapsul sistemului în următorii 5-10 ani.

„Din punctul meu de vedere, suntem în situația în care avem nevoie de mai mulți oameni în piața muncii, în piața reală a muncii. Și pentru asta, că ne place, că nu ne place, trebuie să creștem vârsta de pensionare, în așa fel încât, în intervalul 50 – 65 de ani, populația care este prinsă în economia reală să fie într-o pondere mai mare decât este astăzi, pentru că nu are cine să o înlocuiască”, a afirmat Bolojan, întrebat dacă în pachetul trei de reformă vor intra și măsurile privind celelalte categorii care au pensii speciale, pe lângă cele ale magistraților.

El a explicat că, dacă nu va crește vârsta de pensionare, în general, la toate categoriile, inclusiv în zona de pensii speciale, se va ajunge „într-o situație de nesustenabilitate a sistemului de pensii”, peste cinci sau zece ani.

„Gândiți-vă că generațiile noastre, care sunt de 400.000 – 500.000 de oameni într-un an de zile, vor ieși la pensie peste zece ani, iar în spate vin generații de 200.000, și, practic, dacă nu creștem vârsta de pensionare, în general, la toate categoriile, inclusiv în zona de pensii speciale, vom ajunge într-o situație de nesustenabilitate a sistemului de pensii peste cinci ani, peste zece ani. Și trebuie să spunem asta, nu putem amaneta viitorul generațiilor care vin după noi, mutându-le niște împrumuturi în viitor sau neluând niște măsuri care să reașeze lucrurile într-o structură normală„, a mai spus Ilie Bolojan.

Mați dimineață, purtătoarea de cuvânt a Executivului, Ioana Dogioiu, a transmis că "Guvernul nu are în vedere și nu discută în acest moment posibilitatea creșterii vârstei standard de pensionare".

"În interviul de la TVR, premierul Ilie Bolojan s-a referit exclusiv la vârsta de pensionare a categoriilor cu statut special în această privință, deci la elimnarea excepțiilor de la vârsta standard", a mai adăugat ea.