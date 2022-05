Guvernul urmează să discute în ședința de luni un proiect de hotărâre privind reorganizarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, urmând să se majoreze numărul de posturi atât de execuție, cât și de conducere cu peste 500 de locuri.

Actul normativ modifică și completează Hotărârea de Guvern 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, în vederea eficientizării activității actualului Minister al Investițiilor și Proiectelor Europene, transmite Guvernul, potrivit Agerpres.

Conform notei de fundamentare, se au în vedere majorarea numărului de secretari de stat de la 5 la 8 posturi, a numărului de secretari generali adjuncți de la 2 la 4 posturi și înființarea a două posturi de subsecretar de stat cu cabinetele aferente, "ținând cont de obiectivele MIPE, precum și de cele asumate față de Comisia Europeană prin PNRR, în calitate de coordonator național și, totodată, pentru asigurarea derulării activităților curente aferente perioadei de programare 2014-2020, cât și din perspectiva responsabilităților asumate pe următoarea perioadă de contractare".

Totodată, se propun majorarea numărului de posturi de la 1.407 la 1.943, exclusiv demnitarii și cabinetele aferente demnitarilor, și reorganizarea Direcției generale management mecanism de redresare și reziliență și redimensionarea, de la 41 la 105 posturi, atât structural, cât și ca număr de posturi, în acord cu mecanismul de implementare și control propus pentru asigurarea suportului necesar în atragerea de proiecte în toate sectoarele emblematice ale politicii UE.

Este prevăzută și înființarea Direcției generale implementare PNRR și instrumente financiare, cu 66 de posturi.

+++

Fostul ministru de resort de la USR, Cristian Ghinea, îl acuză pe actualul ministru, Marcel Boloș, că vrea "să își mulțumească patronii politici" și acuză o risipă de resurse.

„În 2020, am auditat toate structurile MIPE și am decis că reorganizarea trebuie să plece de la principiul că nu se adaugă niciun post în plus. MIPE are mult de muncă, dar soluția cea mai proastă e să adaugi posturi pentru o structură deja prost croită. Am decis să înființez direcția de gestionare a PNRR transferând posturi de la alte compartimente, nici măcar pentru asta nu am cerut posturi în plus. Marcel Boloș adaugă nu mai puțin de 536 de posturi în plus. Nu doar atât: adaugă 3 noi secretari de stat. E o decizie pur politică de a mulțumi patronii politici ai unui ministru slab. Și încă nu am terminat: se mai adaugă și 2 subsecretari de stat, poziții pe care MFE - MIPE nu le-a avut niciodată. Deci de la 5 secretari de stat, câți sunt acum, se va ajunge la 8 + 2 = 10 demnitari cu tot cu cabinet pentru fiecare. Și încă nu am terminat. Anul trecut, aveam un secretar general și doi secretari generali adjuncți (SGA). Am funcționat doar cu SG și un singur SGA pentru că am considerat că doi sunt suficienți. Ce face Boloș? La cele două posturi de SGA existente mai adaugă încă doi secretari generali adjuncți. Incredibilă risipă", a spus Ghinea, citat într-un comunicat transmis de USR.

Acesta mai spune că România riscă să nu atingă jaloanele necesare încasării primilor bani din PNRR, iar ministrul Marcel Boloș se ocupă de creat sute de noi funcții în Ministerul pe care îl conduce, pentru a mulțumi clientela PSD și PNL.