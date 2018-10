PSD continuă să spună că nu face campanie electorală pentru referendumul privind redefinirea familiei, dar realitățile din ultima săptămână demonstreză faptul că, de fapt, PSD face o campanie electorală masivă.

"Eu am spus că partidul nu se implică în campania electorală. Vom face o campanie de informare pentru ca cetățenii să voteze în cunoștință de cauză. Eu nu am auzit până acum că partidul s-a implicat în campania electorală. (...) Eu nu știu de acest lucru, eu ceea ce am spus la Bruxelles mențin și acum.", a declarat Dăncilă vineri, într-o vizită în județul Bacău.

Atăt premierul, cât și liderul PSD, Liviu Dragnea, au repetat în ultima săptămână că PSD nu va face o campanie electorală, ci doar o campanie de informare.

Realitatea spune altceva

Vineri dimineață, USR Sector 1 a postat pe Facebook o scrisoare pe care cetățenii au primit-o în cutiile poștale, prin care, în numele primarului Dan Tudorache, sunt invitați la referendum.

De asemenea, tot în cursul acestei săptămâni, Paginademedia.ro semnala că PSD sponsorizează difuzarea unor spoturi publicare la Antena 3, România TV și B1 TV, prin care îndeamnă oamenii să voteze "DA" la referendum.

În cursul zilei de joi, Ionuț Codreanu, ActiveWatch, semnala un spot publicitar la Antena 3 care spune că, dacă nu vei vota "DA" la referendum, este posibil ca în viitor să se căsătorească un bărbat cu un ficus, o femeie cu o imprimantă sau cu un palmier.

UPDATE La scurt timp, Ciucu a șters postarea.

Consilierul general al PNL Ciprian Ciucu a postat pe contul său de Facebook o fotografie în care apar mai multe microbuze, iar în geamul acestora este scris mesajul: "Sector 4. Rerefendum național 6 și 7 octombrie 2018 pentru revizuirea Constituției României".

Tot Ioniță a postat o fotografie în care un banner pro-referendum din Sectorul 1 poară numele primarului Dan Tudorache.

Într-un răspuns oferit pentru Realitatea.net, Primăria Sector 1 spune: Primăria Sectorului 1 nu este implicată în nici un fel în campania de promovare a referendumului la care faceți referire. Pentru că instituția noastră nu a finanțat realizarea bannerelor, nu deținem informația referitoare la cheltuielile la care s-au ridicat execuția și amplasarea acestora".

O cititoare EurActiv.ro ne-a semnalat că primarul din comuna Dragodna, județul Dâmbovița, alături de baronul PSD Adrian Țuțuianu și alți deputați social-democrați, au semnat o scrisoare prin care le spun oamenilor că "a venit timpul să spună DA" la referendum.