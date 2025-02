Marcenarul Horațiu Potra, șeful echipei de securitate a candidatului pro-rus Călin Georgescu, a venit miercuri seară cu explicații despre banii găsiți de procurori sub podeaua casei sale și vizita dubioasă la Moscova.

"Da, s-au găsit sume de bani la mine. Sunt plecat din țară din '92 și până în 2019 nu am avut reședința în România. În 1994 mi-a expirat buletinul românesc și mi-am mai făcut în 2019. Am câștigat bani, am lucrat pentru regele din Qatar, pentru președinți în Africa, toți banii i-am adus în România. Nu mă obligă nimeni să țin banii la bancă. Ați văzut, la bancă sunt conturi blocate. Toți bani câștigați am acte pe ei. Din 2011 până în 2018 am avut un contract cu vărul regelui din Qatar, în care mă consulta pe securitate pentru familia lui și mă plătea cu 45.000 de dolari pe lună. A fost în România și a dat o declarație la notar în care recunoaște că am avut acest contract și că a fost onorat", a spus Potra la Realitatea PLUS.

Legat de armele găsite în casa lui a spus că nu vrea să declare nimic și își asumă că le deținea ilegal.

Horațiu Potra a spus, după ce G4Media a făcut publice detalii despre legături directe ale acestuia cu cercuri de influență din Rusia și cu organizația paramilitară Wagner, că a fost la Moscova și a explicat de cel.

Potrivit acestuia, în 2022 a postat pe Facebook un mesaj critic la adresa susținerii Ucrainei de către România și a fost acuzat că este cu rușii și cu Wagner.

"Nu m-am întâlnit niciodată nici măcar cu un soldat din Wagner. Ar fi fost o plăcere să mă întâlnesc cu comandamentul din Wagner, dar nu m-am întâlnit. De aceea m-am dus în Rusia să văd dacă au rușii ceva cu mine. Am stat 2-3 nopți, mi-am făcut o invitație la consulatul din Dubai, m-am și mirat că mi s-a aprobat. (...) Voiam să văd dacă îmi acceptă o intrare, să vedem dacă au rușii ceva cu mine. M-au ținut două ore pe aeroport, mi-au luat pașaportul, m-am gândit că mă arestează, cred că-s spion francez sau ceva. Nu m-a arestat nimeni, după două ore am plecat la un hotel, am făcut poze, am fost și la un club", a povestit acesta.