Guvernul a aprobat în ședința de joi Hotărârea privind stabilirea datei alegerilor locale parțiale pentru președintele Consiliului Județean Buzău, primarul general al municipiului București și pentru primari în unele circumscripții electoral.

Astfel, Guvernul a stabilit data de duminică, 7 decembrie 2025, pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale pentru președintele Consiliului Județean Buzău, primarul general al municipiului București și pentru primari în următoarele circumscripțiile electorale:

comuna Remetea, județul Bihor;

comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani;

comuna Marga, județul Caraș-Severin;

comuna Dobromir și comuna Lumina, județul Constanța;

orașul Găești, județul Dâmbovița;

comuna Sopot, județul Dolj;

comuna Valea Ciorii, județul lalomița;

comuna Vânători, județul lași;

comuna Poienile de sub Munte și comuna Șieu, județul Maramureș;

comuna Cârța, județul Sibiu.

Perioada electorală va începe la 2 noiembrie, data intrării în vigoare a Hotărârii de Guvern.

Printr-o altă Hotărâre a fost stabilit calendarul acțiunilor din perioada electorală corespunzătoare alegerilor parțiale din data de 7 decembrie, ținând cont că termenele respectivelor acțiuni, în cazul unor alegeri locale parțiale, cu excepția celor de 24 de ore, se reduc la jumătate.

Astfel, din data de 11 noiembrie 2025 începe perioada de depunere a candidaturilor pentru funcția de primar în cele 12 localități (comune și orașe), iar din data de 12 noiembrie, depunerea candidaturilor pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău și pentru funcția de primar general al municipiului București.

În maxim 5 zile de la data înființării birourilor electorale de circumscripție comunală și orășenească, în județele în care se organizează alegeri parțiale într-o singură circumscripție electorală, dar nu mai târziu de data de 15 noiembrie 2025, se va face înregistrarea alianțelor electorale pentru alegerea primarului în circumscripția electorală comunală sau orășenească, după caz.

De asemenea, în maxim 5 zile de la data înființării Biroului electoral de circumscripție județean Buzău și a Biroului electoral de circumscripție a municipiului București, însă cel mai târziu la data de 16 noiembrie 2025, se vor înregistra alianțele electorale pentru președintele Consiliului Județean Buzău și pentru primarul general al municipiului București.

Cel mai târziu cu 20 de zile înainte de data alegerilor, dar nu mai târziu de 17 noiembrie 2025, se va încheia perioada de depunere a tuturor candidaturilor.

Cu 15 zile înainte de data desfășurării alegerilor, 22 noiembrie 2025, va începe campania electorală, iar cel mai târziu cu 5 zile înainte de data alegerilor, 2 decembrie 2025, se vor tipări buletinele de vot.

În ziua de sâmbătă care precede data alegerilor, 6 decembrie 2025, ora 7.00, se va încheia campania electorală.

Votarea la alegerilor locale parțiale din 7 decembrie 2025 va începe la ora 7.00 și se încheie la ora 21.00.

Hotărârea de Guvern intră în vigoare în data de 2 noiembrie 2025.