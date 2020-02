Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți, după o întâlnire cu premierul desemnat Ludovic Orban, că i-a cerut acestuia să nu trimită la Parlament OUG care modifică legislația electorală, dar nu crede că a reușit să-l convingă.

"Am avut la ora 9:00 la Guvern o întâlnire cu Ludovic Orban. Eu am încercat să îl conving să nu mai trimită acea OUG care schimbă sistemul electoral în mod mascat la Cameră. I-am spus să inițiem împreună un proiect de lege, toți cei care credem că anticipatele sunt binevenite. (...) Nu cred că am reușit să-l conving pe premier. Va trimite OUG la Parlament la un moment dat și probabil că după data de azi va fi în Parlament și va fi publicată în Monitorul Oficial", a declarat Kelemen Hunor.

El a mai spus că este "inacceptabil să schimbi regulile jocului după ce ai început procedura de dizolvare a Parlamentului".

Kelemen Hunor a mai afirmat că premierul i-a spus că OUG va fi modificată în Parlament, dar nu crede că se poate ajunge la o modificare "consistentă și coerentă".

În caz contrar, liderul UDMR a anunțat că îi va cere Avocatului Poporului să sesizeze CCR, dacă OUG apare în forma adoptată de Guvern în Monitorul Oficial.