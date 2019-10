Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți că n-a fost “o treabă ușoară“ susținerea Guvernului Dăncilă.

Întrebat de Theodor Paleologu, în cadrul unei dezbateri la Realitatea TV, cum de UDMR a susținut-o atât de mult timp pe Viorica Dăncilă ca premier, Kelemen Hunor a replicat: "Nu a fost o treabă ușoară”.

"O formațiune cu șapte la sută în Parlament nu poate sta izolată într-un colț, ani la rând. Permanent își caută parteneri. Găsește sau nu găsește e altă treabă. Cum sunt partenerii? Nu decid eu, decide electoratul. Eu gătesc din ce am în bucătărie. Nu eu aduc în cămara aceste elemente. Parlamentul este oglinda fidelă a societății. Nu cred că există o societate angelică. Am gătit și noi ce am găsit", a explicat președintele UDMR.