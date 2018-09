Primarul Municipiului Oradea, Ilie Bolojan, a demisionat marți din funcția de prim-vicepreședinte PNL, anunțând că vrea să acorde mai multă atenție proiectelor Primăriei.

"La începutul săptămânii trecute am înregistrat la secretariatul general al PNL demisia mea din funcţia de prim-vicepreşedinte strategii politice al partidului. Având în vedere faptul că Primăria Oradea are un număr important de proiecte europene şi de investiţi în derulare, care necesită destul de mult timp, era foarte greu, în aceste condiţii, să onorez ambele funcţii. Ca atare, am luat decizia să mă concentrez pe proiectele Primăriei Oradea”, a declarat Bolojan pentru Mediafax.

Surse din partid au declarat pentru EurActiv.ro că acesta i-ar fi spus liderului PNL, Ludovic Orban, că este nemulțumit și de "blaturile" care au loc între PNL și PSD în București.