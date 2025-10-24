Premierul Ilie Bolojan și-a publicat joi pe Facebook diplomele de absolvire, după ce informații apărute în spațiul public referitoare la studiile sale arătau niște nereguli in CV.

Concret, în CV, Ilie Bolojan scrie că a absolvit Facultatea de Matematică din cadrul Universității din Timișoara în trei ani, deși pe site-ul instituției figurează că durata studiilor este de 5 ani din 1957, potrivit Libertatea.

Bolojan a precizat că, imediat după terminarea liceului, potrivit reglementărilor din acea perioadă, tinerii admiși la facultate efectuau 9 luni de armată, iar cei care nu intrau la facultate făceau un stagiu militar de 1 an și 4 luni.

"În cazul meu, am efectuat serviciul militar înainte de a începe studiile universitare, ceea ce explică acea „pauză” menționată între finalizarea liceului și începerea facultății. În ceea ce privește durata studiilor universitare, specializarea Matematică avea, la acel moment, două trasee distincte: unul de 3 ani pentru cei care doreau să predea în învățământul gimnazial și unul de 5 ani pentru cei care vizau predarea la liceu. Eu am urmat forma de 3 ani", a explicat el.

Așadar, toate informațiile referitoare la parcursul său educațional sunt clare, verificabile și conforme cu cadrul legal al perioadei respective, a spus prim-ministrul.

"Consider important ca aceste precizări să fie cunoscute, pentru a nu se mai specula pe teme care pot fi ușor lămurite prin fapte și documente", a conchis Bolojan.