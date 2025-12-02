Premierul Ilie Bolojan a fost din nou huiduit și contestat în Parlament de angajați ai celor două Camere, nemulțumiți de tăierile de salarii și lipsa investițiilor.

În ziua în care Parlamentul se reunește în ședință comună pentru ca Guvernul să își asume răspunderea pe legea privind pensiile magistraților și o altă ședință care marchează 1 Decembrie printr-o ședință solemnă, premierul Ilie Bolojan a ajuns flancat de agenți de securitate.

Pe hol, zeci de angajați din Senat și Camera Deputaților l-au huiduit și i-au cerut demisia.

În stilul caracteristic, premierul i-a ignorat și a fost condus de SPP-iști în plen.

Citește și: Nicușor Dan, baie de mulțime după parada de la București. Bolojan, huiduit și fluierat la Alba Iulia







