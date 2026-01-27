Deși inițial nu a exclus ideea unui Guvern minoritar, premierul Ilie Bolojan a venit repede cu explicații, însă recunoaște că e dificil de guvernat alături de PSD, care joacă și la Putere, și în Opoziție.

"Într-o situație de crize politice am mai ajuns la guverne minoritate. Nu exclud că în perioada următoare se pot întâmpla astfel de lucruri, dar cred că pentru țara noastă e de dorit să avem stabilitate politică, să avem politici predictibile și comportamente responsabile ale partidelor politice", a spus, marți dimineață, la RFI, Ilie Bolojan.

Întrebat cum adică nu exclude un Guvern minoritar, premierul a revenit și a spus: "Nu am vrut să spun că e o ipoteză de lucru, ci doar că, dacă apar crize politice, guvernarea se poate face cu Guvern minoritar și eu nu încurajez această soluție".

Chestionat și cu privire la gradul de mulțumire în privința activității Guvernului, premierul a declarat că era loc de mai bine.

"Puteam să facem mai mult, dar avem patru partide, nu este foarte ușor să amonizezi punctele de vedere, să iei măsurile care nu sună bine și cred că, în condițiile date, faptul că indicatorii macroeconomici sunt într-o direcție bună și avem premisele să construim un buget pe baze bune, consider că am făcut ce trebuie", a spus Bolojan.

El a negat că are în vedere remanieri guvernamentale, prioritară este absorbția de fonduri UE în 2026, acesta fiind un criteriu de evaluare a miniștrilor.

Legat de asumarea răspunderii pe reforma administrației și pachetul PSD de relansare economică, pe care social-democrații le vor adoptate împreună, premierul a precizat că ele vor fi asumate în ședințe separate ale Parlamentului.

Despre atacurile tot mai dese ale PSD-ului la adresa lui, Ilie Bolojan a transmis că nu este foarte comod să ai patru partide în Coaliție, dintre care unele vor să joace și rolul Opoziției din interior.

"Dacă din punct de vedere uman nu este foarte confortabil să te întâlnești cu oameni în ședințe care se comportă absolut rațional și apoi pe posturile TV, în declarații publice sau prin postări îi vezi că aun comportament total diferit... Eu am încercat să nu potențez aceste conflicte. (...) Acest tip de colaborare în care există în permanență formule de critici, de a ieși din orice zonă de responsabilitate care ar suna prost, de a bonifica doar lucrurile care sună bine din guvernare, nu cred că aduce niciun câștig nici celor care fac asta, nici percepției de stabilitate în țara noastră", a comentat prim-ministrul.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat luni seara, la Romania TV, cel mai recent atac la adresa lui Ilie Bolojan, afirmând că este inadmisibil ca PNL-USR să voteze acordul Mercosur, fără să le explice românilor ce efecte are pentru țara noastră.

„Am anunțat de săptămâna trecută că nu suntem de acord cu el. Nu suntem împotriva comerțului liber, din contra. Este inadmisibil să angajezi țara pe zeci de ani și să nu prezinți ce înseamnă acest acord. Ministrul Agriculturii a spus că nu e nevoie de acest acord, dar nu l-a ascultat nimeni”, a spus Grindeanu.

De asemenea, liderul social-democraților a subliniat că pe agenda discuțiilor coaliției de luni s-a aflat inclusiv pachetul de relansare economică propus de PSD, la care principalul partid aflat la guvernare nu renunță sub nicio formă.

”Ne-am văzut azi pe o agendă legată de pachetul de relansare și asumarea pe cele doua pachete. Eu vreau să vă spun un lucru foparte clar, pe care l-am spus și azi în coaliție. PSD nu renunță sub nicio formă la acest pachet de relansare economică. Am invitat toate celalalte partide să vină cu propuneri. E clar că România are nevoie și de așa ceva. De șase luni, vorbim doar de tăieri, concedieri… Lucrurile astea trebuie să înceteze”, a spus Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a mai spus că la discuțiile din coaliție s-a încercat ”un fel de decuplare” a pachetului de relansare de cel al reformei administrației, lucru pe care social-democrații îl consideră inaaceptabil.

Potrivit lui Grindeanu, PSD va continua în coaliție numai dacă cele două pachete vor fi adoptate simultan.

”S-a încercat un fel de decuplare a acestor două pachete. Nu există acest scenariu din punctul de vedere al PSD, dacă se dorește coaliție și cu PSD (…) Eu nu înțeleg această încăpățânare”, a spus președintele PSD, care a argumentat, în sprijinul pachetului propus de partidul său, că ”reducerile de deficit, în mod corect, se fac prin creștere economică”.

