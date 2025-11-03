Guvernul a transmis duminică seară că prim-ministrul Ilie Bolojan a primit cu "interes" invitația grupurilor parlamentare PSD si AUR la "Ora Premierului" din Parlament, unde trebuia să meargă luni, dar nu o va face.

"Parlamentul este o instituție fundamentală a democrației, care trebuie respectată ca atare, iar o dezbatere civilizată și serioasă pe teme de interes public nu poate fi decât în beneficiul cetățenilor României", a explicat Executivul.

Motivul - agenda zilei de luni este însă foarte încărcată pentru premierul Ilie Bolojan, dedicată aproape în totalitate semnării contractului cu compania Rheinmetall și discuțiilor privind Programul SAFE.

"Cu asigurarea întregii sale disponibilități, premierul Ilie Bolojan va cere Birourilor permanente ale Parlamentului reprogramarea "Orei Premierului" pentru o zi care să permită armonizarea agendelor", se mai arată în comunicat.

Bolojan are luni o întâlnire cu Armin Papperger, CEO al companiei Rheinmetall AG, apoi participă la ceremonia de semnare a unui document de colaborare cu reprezentanții companiei și la întrevederea celor două delegații.



Ulterior sunt anunțate declarații de presă comune cu CEO-ul Rheinmetall AG și urmează noi discuții cu reprezentanții companiei.

Reamintim că AUR a solicitat prezența premierului pentru dezbateri politice pe tema „Situația reală a pregătirii țării pentru iarna 2025-2026, în contextual scumpirii accelerate a energiei, a execuției bugetare pentru finalul anului 2025 și a viziunii asupra bugetului pentru anul 2026”.

PSD l-a chemat pe premier la dezbateri legate de „Retragerea trupelor americane din România - lipsa de reacție a Guvernului și implicațiile asupra angajamentelor strategice și de securitate ale României”.