Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri că proiectul de lege privind reforma pensiilor magistraților este gata, a intrat pe circuitul de avizare și urmează să fie pus în transparență decizională în aceste zile.

Față de proiectul adoptat prin asumarea răspunderii în Parlament și declarat neconstituțional de către CCR, acum există "o singură modificare substanțială", în urma întâlnirii cu premierului reprezentanții magistraților.

"Față de propunerea inițială se prevede un termen de tranziție între actuala prevedere legată de vârsta de pensionare la 65 de ani. Să se facă nu în 10 ani, cum era în primul proiect, ci în 15 ani. Această solicitare a fost făcută de magistrați. Am considerat că este una care ar putea fi acceptată, prin urmare este cuprinsă în proiect", a spus Bolojan într-un interviu pentru Stirile ProTV.

Prevederea legată de pensie prevede plafonarea la maximum 70% din ultimul salariu net, la fel ca în forma inițială a proiectului.

Potrivit lui Bolojan, modificările au acceptul Coaliției de guvernare și "vom solicita avizul CSM, conform deciziei CCR are la dispoziție 30 de zile, dar, având în vedere că nu sunt modificări importante, solicitarea pe care o să o facem CSM este să ne emită un aviz, indiferent dacă e favorabil sau nefavorabil, într-un termen rezonabil, mai scurt de 30 de zile".

Termenul de îndeplinire a jalonului din PNRR legată de pensiile magistraților trebuie îndeplinit până pe 28 noiembrie, astfel că la finele săptămânii viitoare Guvernul vrea să își angajeze răspunderea în Parlament pe proiect. Dacă nu, pierdem bani din Plan pe acest jalon și premierul speră că cei responsabili, inclusiv magistrații sunt conștienți de acest aspect.