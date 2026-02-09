Bolojan: 10% din populație nu plătea impozit pe proprietate sau mașină. Premierul consideră beneficiile disproporționate raportat la suprafața proprietății / capacitatea cilindrică a autovehiculului scutit.

Premierul Ilie Bolojan a declarat luni seară, la Digi24, că până acum 957.000 de persoane cu dizabilități aveau prea multe beneficii, scutiri de impozit pentru locuință sau mașină, indiferent de suprafața proprietății / capacitatea cilindrică auto.

Astfel, după ce sute de ONG-uri și persoane fizice i-au scris pentru a renunțat la măsura prin care persoanele cu dizabilități nu mai sunt scutite de plata impozitului pe proprietate, premierul a spus: "Beneficiază de scutirea la plata CASS, ei și pensionarii cu venituri sub 3.000 de lei. Sunt 957.000 de persoane (cu dizabilități - n.r.), iar asta ne-a dus la situația în care 10% din populație nu plătea impozit pe proprietate sau pe mașini. Dacă ar fi să venim cu măsuri compensatorii, trebuie să se limiteze la o locuință de o anumită suprafață sau la o anumită capacitate cilindrică a mașinii".

El a mai explicat că, dacă ai o casă frumoasă și o mașină puternică, dar nu ai apă, canalizare sau asfalt, printr-un impozit mărit primăria va avea bani pentru a-ți crea condiții normale.

Bolojan a transmis că statul român trebuie să verifice certificatele date pentru anumite tipuri de boli, pentru că, din păcate, "există un număr de certificate care nu au fost eliberate în bună regulă".

"În loc să dai un sprijin celor cu probleme foarte grave, plaja de beneficiari s-a extins foarte mult, iar unii oameni consumă rezervele pe care le are țara. Lucrurile nu pot fi rezolvate în 3-6 luni, dar Ministerul Muncii face aceste verificări și trebuie să separăm lucrurile până la finele anului. Când am impus anul trecut plata contribuției la sănătate inclusiv pe zona de pensii mari, am încasat niște sume suplimentare care ne-au permis să închidem anul fără datorii pe sănătate", a completat el.

