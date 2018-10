Fostul preşedinte a avut luni o postare pe blogul său, după un fake news lansat în weekend de un post de televiziune.

"Nu am încurajat niciodată conducerea conflictuală, indiferent că este vorba despre partid, sau despre instituțiile statului. Abordarea critică a realității nu înseamnă ”atac” la cineva. Înseamnă realism și exprimă dorința de a rezolva probleme, nu de a crea altele noi. PSD nu reprezintă, prin problemele pe care le are, excepția pe scena politică actuală. De fapt, este printre puținele forțe politice care mai păstrează un minim de coerență în acțiunea și în proiectele sale. Dacă mai mizează însă pe abordarea conflictuală a problemelor interne, va pierde și această minimă coerență. Dincolo de orice, România are nevoie de stabilitate, de o guvernare coerentă, la rândul ei, responsabilă, și, mai ales, de consolidarea democrației. Repet ce am spus nu o dată: nu poți avea o democrație funcțională cu partide care, în interiorul lor, sunt conduse nedemocratic. Este momentul să redeschidem canalele de comunicare, să reluăm dialogul între forțele politice, și cu societatea civilă", a scris luni, pe blogul său, Ion Iliescu, după ce postul România TV a publicat în weekend declaraţii mai vechi ale fostului preşedinte, declaraţii preluate şi de alte instituţii mass-media.



"În virtutea dreptului la replică, televiziunilor care au generat și răspândit știrea falsă, să facă precizările cuvenite. Și, dacă nu cer prea mult, să mă anunțe și pe mine despre ce am spus, sau am făcut, deși n-am spus și n-am făcut", a mai scris Ion Iliescu.