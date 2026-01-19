De Ziua Unirii Principatelor Române, 24 ianuarie, partidul extremist AUR anunță că lansează programul pilot „Înapoi Acasă”, dedicat românilor din diaspora care își doresc să revină în România.

În acest context, peste 50 de parlamentari AUR se vor afla simultan în peste 40 de comunități românești din diaspora, pentru a discuta direct cu românii plecați peste hotare și pentru a începe construcția unei strategii reale de revenire acasă, transmite formațiunea printr-un comunicat de presă.

"Lansarea acestui program vine pe fondul unui eșec major al statului român și al guvernelor care s-au perindat la conducere în ultimele decenii. Milioane de români au fost împinși să plece din țară, iar statul nu a făcut nimic pentru a-i păstra aproape și pentru a-i aduce înapoi. Nu a existat o strategie coerentă pentru Diaspora, nu a existat sprijin real pentru întoarcere, ci doar discursuri ocazionale, apeluri electorale și promisiuni abandonate după alegeri", se arată în anunțul AUR.

Programul „Înapoi Acasă” pornește tocmai de la acest vid de responsabilitate al statului român, mai spune sursa citată, adăugând că "România nu se poate reconstrui fără oamenii săi, iar întoarcerea românilor nu se face prin declarații pompoase, ci prin soluții concrete, construite din realitatea celor plecați".

Scopul proiectului este construirea, alături de românii din diaspora, a unei strategii funcționale de revenire, adaptată fiecărui caz în parte.

"Nu există soluții la grămadă și nu există rețete universale. Fiecare român sau familie are o poveste diferită, iar sprijinul trebuie să fie in functie de nevoile fiecăruia.În centrul acestei viziuni se află conceptul de ghișeu unic pentru diaspora, un mecanism prin care românii care doresc să revină să primească sprijin concret pentru birocrație și acte, clarificarea situațiilor fiscale, evitarea dublei impozitări, găsirea unui loc de muncă, deschiderea sau relocarea unei afaceri, integrarea copiilor în sistemul de educație, accesul la sănătate, pensii și asigurări sociale, precum și recunoașterea studiilor și calificărilor obținute în străinătate", mai scrie in anunț.

În lipsa unei majorități parlamentare, AUR își asumă să înceapă acest proiect chiar acum și spune că programul „Înapoi Acasă” funcționează, "de astăzi, ca un ghișeu unic de facto, până când statul român va fi obligat să creeze un mecanism instituțional funcțional".

AUR susține că vrea "să preia cazurile românilor care vor să se întoarcă și să le gestioneze pas cu pas".

"Programul este operațional prin platforma online https://inapoiacasa.ro/, unde românii din Diaspora se pot înscrie completând un formular dedicat. Informațiile furnizate vor sta la baza construirii unei strategii reale pentru diaspora și a unor politici publice care să răspundă nevoilor concrete ale românilor plecați", conform anunțului.

„Înapoi Acasă” nu este un slogan și nu este o promisiune electorală, spune partidul care în trecut a promis case la 35.000 de euro, ci "este un act de asumare politică și un răspuns direct la eșecul statului român de a-și aduce oamenii acasă".