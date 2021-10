Președintele Klaus Iohannis și reprezentanții partidelor parlamentare stau luni față în față pentru a încerca să găsească o nouă formulă guvernamentală.

UPDATE:

După consultări,Marcel Ciolacu i-a indicat pe președintele Klaus Iohannis și pe liberali responsabili pentru actuala criză politică.

Liderul PSD i-a transmis președintelui că, fără o majoritate ”consistentă” în Parlament nu se poate vorbi de un guvern minoritar”, în condițiile în care România se confruntă cu o criză socială, economică și sanitară profundă.

PSD nu crede că ”se va putea creiona o majoritate pentru un guvern stabil”, ci pentru alegeri anticipate, a mai spus Marcel Ciolacu.

El l-a asigurat pe președintele Iohannis că românii nu vor fi abandonați: ”Tot ce nu poate face un guvern demis va fi preluat de Parlamentul României”.

PSD, în calitate de cel mai mare partid parlamentar, va ”lucra 24 de ore din 24” în acest sens.

Ciolacu speră că cel târziu săptămâna viitoare va merge la promulgat legea privind plafonarea prețurilor la energie și gaze. Totodată, Parlamentul va aproba toate soluțiile venite de la guvern pentru a depăși criza sanitară și economică.

+++

”În acest moment, există o majoritate votată în Parlament, USR-PSD-AUR. Eu nu cred că sunt atât de cinici încât să dea jos un Guvern fără să vină cu soluții, există o majoritate votată și testată. În acest moment nu avem majoritate, astăzi nu am avansat un nume de premier. Când vom avea majoritate, vom avansa un nume. Binențeles că vom negocia. Toate opțiunile sunt pe masă, am spus dinainte de moțiune, vom face ce e mai bine pentru România și pentru PNL”, a declarat premierul interimar Florin Cîțu după consultările de la Cotroceni.

Cîțu nu a dorit să spună cu cine negociază liberalii.

+++

Printre cele mai importante măsuri propuse de USR:

• Pachet de măsuri pentru reducerea cu 32% a prețului energiei electrice, inclusiv reducerea TVA la electricitate și gaze de la 19% la 5% pentru consumatorii casnici pe o perioadă de 6 luni, subvenții temporare pentru CET-uri, credite fiscale pentru întreprinderi în cuantumul a jumătate din creșterea facturilor la curent și gaze și exceptarea de la plata certificatelor verzi în factura consumatorului casnic.



• Plan de măsuri ferme pentru limitarea transmiterii COVID-19 care prevede limitarea numărului de participanți și distanțare fizică pentru evenimentele în spațiu deschis (pelerinaje, evenimente sportive, culturale etc), decalarea anului școlar (vacanță două săptămâni, cu prelungirea școlii în lunile de vară), închiderea barurilor și a restaurantelor la ora 22.00 la nivelul întregii țări, indiferent de rata de incidență, pentru 30 de zile, apoi revenire în funcție de incidență și condiționat de certificat verde pentru angajați și clienți și acces în spații neesențiale (baruri, restaurante, cinema etc.) și mall-uri doar cu certificatul verde.

Dacă vechile partide fug de responsabilitate, USR este pregătit să își asume responsabilitatea guvernării și să inițieze imediat negocieri cu PNL și UDMR pentru un guvern care să scoată România din criză. Printre propunerile USR pentru programul de guvernare al viitorului guvern se află:



• Desființarea SIIJ până la final de octombrie 2021 și adoptarea legilor Justiției până la final de 2022.



• Implementarea „Zero Taxe pe Salariul Minim” pentru a reduce povara fiscală pe salariile mici.



• Reforma pensiilor speciale, astfel încât toate pensiile speciale să fie aliniate la principiul contributivității până la final de 2022.



• Reforma companiilor de stat, actualizarea legislației, eliminarea excepțiilor de la numirea profesionistă a managementului până la final de 2022.



• Revenirea la alegerea primarilor în două tururi de scrutin până în martie 2023.



+++

Liderul social-democrat Marcel Ciolacu va merge la Cotroceni cu Paul Stănescu și cu ”trei tineri din administrația locală să vadă și domnul președinte că nu sunt frustați că sunt de la PSD”.

El a mai spus că se mai duce și cu planul PSD de combatere a crizei sanitare de acum 8 luni, valabil și acum.

Ciolacu nu a dorit să spună dacă PSD va propune sau nu pe cineva pentru postul de premier.

+++

Copreședintele AUR George Simion a declarat că propunerea AUR pentru funcția de premier e Călin Georgescu:

”AUR propune premier independent, care să facă tranziția către alegeri anticipate. În momentul ăsta am purtat discuții și cu celelalte formațiuni, nu există o altă majoritate parlamentară. Dar AUR își oferă sprijinul pentru stabilitate. Noi ne dorim un premier independent precum Călin Gerorgescu, așteptăm și celelalte formațiuni să vină cu nume pe care-l să-l agreem. Îi semnalăm președintelui Iohannis că această întârziere și temporizare nu poate să se prelungească. Klaus Iohannis trebuie să facă azi o nominalizare în urma discuțiilor pe care le purtăm, altfel dacă va merge cu propunerea să pună un om de paie, să facă figurație, și apoi să vină premier Florin Cîțu nu este acceptabil. În acel moment, AUR va iniția procedurile de suspendare a președintelui. Am pierdut o săptămână degeaba. Ce am așteptat, să joace președintele golf, să meargă la Sibiu, să se întoarcă?”



+++

”USR merge la consultări cu mandatul de a forma cât mai rapid un guvern cu puteri depline, care să gestioneze pandemia, explozia prețurilor la energie și să implementeze reformele din PNRR. Susținem, în continuare, că un guvern USR-PNL-UDMR condus de un prim-ministru responsabil, a cărui prioritate este punerea în aplicare a unui program de guvernare axat pe reforme, și nu jocurile politice, sunt cea mai bună soluție pentru România”, potrivit unui comunicat USR.

Propunerea partidului pentru funcția de prim-ministru este Dacian Cioloș, ”o garanție că reformele pot avea loc în România”. Echipa de negocieri a USR merge la Klaus Iohannis cu această propunere, dar și cu un pachet de măsuri ce vor sta la baza programului de guvernare.

+++

Liberalii sunt primii așteptați la consultări, de la ora 12:00, urmați la ora 13:00 de PSD.

De la ora 14:00 - USR, la ora 16:00 sunt așteptați cei de la AUR la Palatul Cotroceni, iar de la ora 16:30 - UDRM.

Consultările se vor încheia la ora 17:00 cu grupul minoritățile naționale.

Pe cine trimit partidele la consultări:

Delegația PNL - Florin Cîțu, Rareș Bogdan, Gheorghe Flutur, Lucian Bode și Iulian Dumitrescu;

Delegația PSD - Marcel Ciolacu, Paul Stănescu și trei aleși locali;

Delegația USR - Dacian Cioloș, Dan Barna, Anca Dragu, Stelian Ion și Cristian Ghinea;

Delegația AUR nu a fost încă anunțată, dar formațiunea exclude o alianță cu PSD;

Delegația UDMR va fi condusă de președintele formațiunii, Kelemen Hunor.

Președintele Klaus Iohannis spunea vineri, la Cernavodă, că nu crede că din prima rundă de consultări se va ajunge la un consens.



"Nu sunt deloc convins că această primă rundă de consultări duce la o soluție. Este nevoie pentru crizele politice nu doar de dorință și de povești la televizor. Este nevoie de dorința de a face ceva, de a mișca lucrurile. Este nevoie de foarte multă maturitate și, dacă vreți să vă spun mai mult, este nevoie ca partidele să înțeleagă că România are nevoie de un guvern și să cedeze din tot felul de pretenții, ca să se găsească o majoritate pentru a forma un guvern. Nu va fi simplu deloc, ca să nu-și imagineze cineva că ne așezăm acolo, în două ore ne înțelegem și facem un guvern", a spus acesta.