Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anunțat marți că indicele COVID-19 comunicat de DSP este de 6,22 la mia de locuitori, iar cel mai probabil miercuri va fi convocat Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență (CMBSU).

"Indicele comunicat de DSP este de 6,22 la mie, fapt care ne determină să cerem tuturor membrilor CMBSU ca până la finele zilei să ne transmită propuneri. În același timp, așa cum am discutat ieri, așteptăm analiza DSP (...) După ce primim la finele zilei propunerile, convocăm CMBSU online, cel mai probabil în cursul zilei de mâine", a spus Alin Stoica, citat de Agerpres.

Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, a declarat marți că nu se discută despre carantinarea Capitalei în acest moment, menționează sursa citată.

El a reiterat că "nicio măsură nu poate fi exclusă niciodată, atâta timp cât este vorba despre sănătate oamenilor".

"Dar nu vorbim de carantinarea în zilele imediat următoare. (...) Nu vorbim despre carantinare în acest moment", a precizat Vlad Voiculescu.Ministrul Sănătății a spus că va exista un set de măsuri, care "ar putea să însemne inclusiv restricții suplimentare" ce vor fi anunțate, cel mai probabil, în cursul zilei de marți.

"Vor exista câteva măsuri pe care le discutăm acum la ora 13,00, la Ministerul Sănătății, împreună cu Departamentul pentru Situații de Urgență, cu Institutul Național de Sănătate Publică. Este un set de măsuri care vor fi anunțate cel mai probabil în cursul zilei de astăzi. Măsuri ar putea să însemne inclusiv restricții suplimentare", a arătat ministrul.

La rândul său, premierul Florin Cîțu a spus că acum nu se discută despre carantinarea municipiului București și că nici școlile nu se vor închide.

"Le spun bucureștenilor să ignore scenariile și să aștepte deciziile. Această cifră (rata de infectare - n.r.) reprezintă una dintre informațiile pe care le luăm în calcul atunci când discutăm despre carantinarea sau nu a unei localități. Niciodată nu s-a carantinat doar la 6 la mie. De fiecare dată avem alte informații pe care le luăm în calcul. (...) Când vom lua decizia vă voi anunța. În acest moment nu vorbim de carantinare. (...) Carantina totală nu este o opțiune", a precizat premierul.

De asemenea, el a spus că nu se ia în calcul o carantinare pe sectoare în Capitală și nici închiderea școlilor.

"Nu. A spus și prefectul Capitalei. Încă nu am primit raportul de la prefectul Capitalei. Nu se închid școlile. Școlile rămân în continuare. Știți foarte bine că nici la Timișoara școlile nu s-au închis. Deci, școlile nu se închid în acest moment. (...) Haideți să luăm lucrurile pe rând. Ne uităm la informațiile pe care le avem, am luat măsuri până acum, avem măsuri care, dacă ar fi fost respectate, nu am fi ajuns astăzi aici. Le cer tuturor cetățenilor să respecte măsurile pe care le avem, regulile în vigoare. Am putea să oprim singuri această pandemie dacă respectăm regulile în vigoare. Aceleași reguli le-am avut și în decembrie și rata a scăzut. La ATI locurile au crescut în București cu aproape 80 de locuri, spitalele au circuite COVID și non-COVID. Le recomand tuturor spitalelor din România să facă aceleași lucruri. Putem să creștem astfel locurile în spitale și la ATI. Există soluții pentru a merge mai departe și de a nu opri economia", a subliniat Florin Cîțu.