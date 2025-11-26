Cetățenii care vor să înmatriculeze o mașină vor putea interacționa cu angajații Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări în online, fără să fie nevoiți să meargă la ghișeu pentru a-și obține datele de conectare la platformă.

Un proiect de lege în acest sens, inițiat de deputatul USR Radu Miruță în martie 2024, a fost adoptat miercuri de Parlament.

„Le mulțumesc colegilor parlamentari care au înțeles că, fără digitalizare, chiar și cu pași mici, România nu își poate accesa potențialul. Am inițiat acest proiect din opoziție, mi s-a spus că nu se poate, iată că s-a putut! Este un act de igienă civică să «tăiem» din drumurile pe care cetățenii le fac la ghișee, atunci când putem construi alternativa. Le mulțumesc colegilor din MAI care depun eforturi vizibile pentru ca această lege să devină practică obișnuită în România!”, declară Radu Miruță, deputat USR și ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Înmatricularea vehiculelor a fost trecută în mediul online în anul 2024, dar nu în totalitate, pentru că oamenii tot au mai trebuit să facă un drum la ghișeu pentru a obține datele de conectare la platformă.

Concret, după ce legea va fi promulgată de președinte, Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculare a vehiculelor va avea obligația să asigure crearea conturilor de utilizator pe pagina proprie de internet și să furnizeze cetățenilor datele de acces, printr-un flux complet online.