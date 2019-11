Ludovic Orban are nevoie de 233 de voturi pentru a-și instala luni guvernul minoritar. Va reuși șeful PNL să strângă măcar un număr suficient de parlamentari în sală pentru a avea loc votul?

Strângerea celor 233 de voturi a fost pentru Orban o muncă chiar mai dificilă decât obținerea unei susțineri pentru dărâmarea guvernului condus de Viorica Dăncilă.

Cum Victor Ponta a anunțat că nu este de acord cu instalarea unui guvern PNL, preferând formarea unui nou cabinet de stânga, susținut de formațiunea sa, Pro România, de ALDE și de o parte din PSD, Orban a trebuit să convingă mai întâi formațiuni precum USR, ALDE și UDMR, dar voturile acestora tot nu ar fi suficiente pentru instalarea guvernului său.

Ca urmare, șeful PNL trebuie să se bazeze pe susținerea unor dezertori din PSD și Pro România. Orban spune că a convins suficienți oameni, deși și Viorica Dăncilă și Victor Ponta spun că orice „trădător” va fi exclus din partid.

De altfel, partidul lui Victor Ponta a fost zguduit dimineață de vestea că Daniel Constantin, prim-vicepreședintele partidului, Sorin Cîmpeanu și alți parlamentari ai Pro România vor să voteze pentru noul Guvern, în pofida opoziției șefului.

​Victor Ponta l-a acuzat de trădare pe Mihai Tudose, acum europarlamentar, pentru că ar fi negociat cu PNL pentru susținerea Guvernului Orban, în condițiile în care Pro România anunțase că nu va susține noul cabinet. Dar Tudose consideră că, indiferent cât de bun sau rău ar fi guvernul Orban, „orice este mai bun decât haosul de azi”.

„Eu consider că astăzi va trebui să avem un Guvern, din mai multe motive, toate extrem de serioase și de grave. Trebuie să avem rectificare bugetară care trebuie efectuată de către Guvern prin OUG. Un Guvern interimar nu mai poate da OUG și nu știu cum poți închide anul fiscal. Avem probleme în sănătate, trebuie dați bani. Avem probleme pentru că autoritățile publice nu sunt finanțate, vine iarna și trebuie să ne pregătim. Nu avem comisar european și 27 de țări așteaptă după noi, după certurile noastre interne. Va trebui să se vină în Parlament cu Legea bugetului. Asta este o lege care trebuie elaborată de către Guvern și un interimar nu mai are drept de inițiativă legislativă. Ce facem, cum trecem bugetul pentru 2020? Un parlamentar nu se poate apuca să facă legea bugetului, nu are cum”, a spus Tudose, pentru știripesurse.ro.

Ponta l-a acuzat pe Tudose că ar fi negociat nu doar cu PNL, ci și cu PSD. „​Dacă vă puneați întrebarea cine este «negociatorul» cu PNL - tot Mihai Tudose care a negociat cu Claudiu Manda în timpul săptămânii să plece înapoi la PSD și cu Ludovic Orban în weekend să votăm cu PNL”, a scris Ponta, pe Facebook.

„Mergem mai departe - mai puțini dar fără vânzători! Mihai Tudose a descoperit acum grija față de guvernare - tocmai el care a fugit de la Guvern de frica lui Dragnea și l-a lăsat pe Premierul Japoniei singur prin București! Chiar responsabil!”, a mai spus șeful Pro România.

Totuși, și Victor Ponta se arătase dispus la o negociere cu PNL, măcar pentru asigurarea cvorumului, după ce PSD a spus că va boicota ședința plenului reunit de luni. Însă Ponta a condiționat prezența parlamentarilor Pro România în sală de schimbarea celor trei miniștri respinși de comisiile reunite. Dar Orban a spus că nu îi va schimba pe cei trei - Violeta Alexandru (muncă), Florin Cîțu (finanțe) și Ion Ștefan (dezvoltare) - pentru că avizările negative ar fi fost decizii politice și nu reflectă calitățile celor trei.

De altfel, înlocuirea celor trei a fost cerută și de alte formațiuni care susțin guvernul PNL. Liderul UDMR consideră că cei trei miniștri respinși de comisiile de specialitate ale Parlamentului ar fi trebuit retrași de premierul desemnat: „Eu i-aș fi retras pe toți trei, dacă aș fi fost în locul lui Ludovic Orban. Dacă vrei să respecți Parlamentul, indiferent cât de politic sau nepolitic a fost un vot, trebuie să faci o schimbare, să faci o nouă nominalizare”, a spus Kelemen Hunor. UDMR va anunța după ora 13:00 cum va vota.

Plenul reunit al Parlamentului se reunește luni, de la ora 14:00, pentru votul de învestire a Guvernului propus de premierul desemnat Ludovic Orban. Pentru ca Guvernul să fie învestit este nevoie de prezența a cel puțin 233 de parlamentari la ședință și de întrunirea a minimum 233 de voturi favorabile.

Vineri, Orban spunea că va fi asigurat cvorumul la ședința Parlamentului de luni în care se va vota învestirea Guvernului. „Pe lângă cei 225 de parlamentari care sunt în grupurile care susțin învestirea Guvernului, cu care am semnat acorduri sau am stabilit înțelegeri, sunt încă 11 parlamentari cu care am discutat personal și mi-au confirmat într-un procent destul de mare faptul că vor fi prezenți la votul de învestire a Guvernului”, a afirmat Ludovic Orban, potrivit Agerpres.

Potrivit configurației parlamentare, grupurile care au anunțat că susțin Guvernul Orban au: PNL - 96 de membri, USR - 40 de membri, UDMR - 30 de membri, PMP - 13 membri și ALDE - 15 membri. Acestora li se adaugă cea mai mare parte a deputaților aparținând minorităților naționale - 16 din cei 17. Pe de altă parte, grupurile PSD au 201 membri, iar grupul Pro România - 29 de membri.

În plus, la Senat mai sunt 18 parlamentarii neafiliați, dintre care 13 aparțin ALDE și PMP, iar restul de la Pro România. De asemenea, la Camera Deputaților figurează 6 parlamentari neafiliați, dintre care 3 sunt excluși din ALDE pentru că au rămas alături de Guvernul PSD, unul care a demisionat din PSD și a susținut moțiunea de cenzură, iar alți doi sunt foști deputați USR.

Conform Constituției și regulamentului ședințelor comune ale Parlamentului, programul și lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaților și de Senat, în ședință comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorității deputaților și senatorilor. Votul este secret, cu bile. În toate cazurile în care Camera Deputaților și Senatul, în ședințe comune, adoptă legi, hotărâri sau moțiuni de cenzură, trebuie să fie prezenți cel puțin jumătate plus unu din membrii care compun cele două Camere ale Parlamentului.

Nu este clar însă când ar putea fi organizată o nouă ședință, dacă luni nu se întrunește cvorumul.