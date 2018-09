Miniștrii Eugen Teodorovici și Tudorel Toader s-au dus joi la Palatul Cotroceni, dar nu au fost întâmpinați de Klaus Iohannis, ci de doi consilieri ai președintelui.

Urmare a suspendării ședinței CSAT de marți din cauza bugetului, președintele Klaus Iohannis a chemat-o pe Viorica Dăncilă la consultări pentru ziua de joi. Cum premierul se află în vizită în Spania, au fost delegați să meargă la Cotroceni ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, și cel al Justiției, Tudorel Toader.

Klaus Iohannis dorea clarificarea unor aspecte ce țin de rectificarea bugetului de stat al instituțiilor cu atribuții în domeniul securității naționale pentru anul 2018, dar Guvernul a decis să adopte miercuri după-amiază rectificarea bugetară fără avizul CSAT.

”Premierul a ignorat invitația la dialog a președintelui României și a supus spre aprobare în ședința de guvern proiectul rectificării bugetare fără avizul CSAT. Președintele României își exprimă îngrijorarea în legătură cu situația creată, care evidențiază un precedent periculos, prin depășirea unor linii de predictibilitate în raporturile instituționale, așa cum sunt ele stabilite în arhitectura statului. Un dialog care să conducă la o soluție reală ar fi putut avea loc în condițiile în care Guvernul ar fi așteptat să aibă loc consultările de la Palatul Cotroceni, înainte să adopte rectificarea bugetară”, a transmis joi Administrația Prezidențială.

Întâlnirea de joi a devenit ”caducă”, astfel că cei doi miniștri s-au văzut cu consilierii prezidențiali Cosmin Marinescu și Mihaela Ciochină.

Într-o intervenție telefonică la Antena 3, Eugen Teodorovici a dat detalii despre modul în care a decurs întâlnirea: ”Azi la întâlnire, bănuiam că poate fi o altă acţiune de acest tip. Mă gândeam că a rămas fără obiect întâlnirea, pentru că rectificarea bugetară a fost adoptată de Guvern. Într-adevăr, singurul interes manifestat a fost faţă de bugetele membrelor în CSAT. Întrebarea noastră a venit imediat: «În ce calitate discutăm un astfel de subiect?», dânşii nefiind membri ai CSAT. Mai mult, am menţionat foarte clar că acest subiect s-a discutat în şedinţa CSAT, şedinţă la care au confirmat cu toţii că a fost un dialog prealabil rectificării, cu doamna prim-ministru şi cu ministrul de Finanţe, pe rectificare, şi, mai mult discuţia s-a încheiat pentru că nu-şi mai avea rostul. Eu am sesizat o asumare din partea mea ca ministrul de finanţe că acele bugete asigură până la sfârşitul acelui an acele activităţi”.

Teodorovici a mai spus că le-a cerut celor doi consilieri să-l roage pe preşedinte să coboare la întâlnire, ”dacă are nevoie de elemente legate de buget, de rectificare, putem să discutăm, pentru ca, pe viitor, să evităm o situaţie total nejustificată, de a suspenda un CSAT, mai multe nefiind un temei legal în acest sens”.

Între timp, Avocatul Poporului a transmis că va "analiza cu atenţie" solicitarea publică a preşedintelui Klaus Iohannis de formulare a unei excepţii de neconstituţionalitate referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului privind rectificarea bugetară, după publicarea acesteia în Monitorul Oficial.